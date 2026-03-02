2e mauvaise défaite de suite

Le CF Montréal connaît un début de saison «inacceptable» avec deux défaites consécutives et un différentiel de buts de 8-0.

Patrice Bernier estime que l'équipe n'est pas encore prête à compétitionner pour une place en séries, soulignant un manque flagrant d'agressivité offensive avec seulement deux tirs cadrés lors du dernier match.

Des questions surgissent également sur la gestion de l'effectif qui s'entraîne à l'écart du groupe.

Patrice Bernier appelle l'entraîneur Marco Donadel à trouver rapidement des solutions pour libérer ses joueurs de la tension actuelle.

Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal et expert soccer de Cogeco Média, lundi aux Amateurs de sports.