 Aller au contenu
Soccer
2e mauvaise défaite de suite

CF Montréal: 0-8 en deux matchs, une équipe «pas armée», dit Patrice Bernier

par 98.5

0:00
6:55

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 mars 2026 20:12

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
CF Montréal: 0-8 en deux matchs, une équipe «pas armée», dit Patrice Bernier
Le milieu de terrain du CF Montréal, Matthew Longstaff (à gauche), discute avec l'entraîneur-chef Marco Donadel. / (AP Photo/Matt Marton)

Le CF Montréal connaît un début de saison «inacceptable» avec deux défaites consécutives et un différentiel de buts de 8-0.

Patrice Bernier estime que l'équipe n'est pas encore prête à compétitionner pour une place en séries, soulignant un manque flagrant d'agressivité offensive avec seulement deux tirs cadrés lors du dernier match.

Des questions surgissent également sur la gestion de l'effectif qui s'entraîne à l'écart du groupe.

Patrice Bernier appelle l'entraîneur Marco Donadel à trouver rapidement des solutions pour libérer ses joueurs de la tension actuelle. 

Écoutez l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal et expert soccer de Cogeco Média, lundi aux Amateurs de sports. 

Vous aimerez aussi

«On est là pour le long terme et on veut seulement le succès de l'équipe»
Les amateurs de sports
«On est là pour le long terme et on veut seulement le succès de l'équipe»
0:00
14:00
CF Montréal: «Ce club a vécu des moments exceptionnels sur le terrain» -Hassoun Camara
Les amateurs de sports
CF Montréal: «Ce club a vécu des moments exceptionnels sur le terrain» -Hassoun Camara
0:00
23:32

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
La Victoire de Montréal: «Oui, match par match, mais on vise la Coupe Walter»
Rattrapage
LPHF
La Victoire de Montréal: «Oui, match par match, mais on vise la Coupe Walter»
Date limite des transactions: le Canadien doit-il être acheteur ou patient?
Rattrapage
Sur le Beat
Date limite des transactions: le Canadien doit-il être acheteur ou patient?
Défense «offensive»: une statistique qui place le CH parmi l'élite
Rattrapage
À la recherche d'un défenseur d'expérience
Défense «offensive»: une statistique qui place le CH parmi l'élite
Robert Thomas: le chaînon manquant pour une Coupe Stanley à Montréal?
Rattrapage
Zone offensive
Robert Thomas: le chaînon manquant pour une Coupe Stanley à Montréal?
«Robert Thomas coche toutes les cases de ce que le Canadien veut»
Rattrapage
Si le joueur des Blues est disponible...
«Robert Thomas coche toutes les cases de ce que le Canadien veut»
Léthargie d'Ivan Demidov: panique ou simple passage à vide?
Rattrapage
La tournée du CH en Californie
Léthargie d'Ivan Demidov: panique ou simple passage à vide?
«C'est le sport qui m'a permis de me sentir québécois» -Éric Hoziel
Rattrapage
Ça sent la coupe
«C'est le sport qui m'a permis de me sentir québécois» -Éric Hoziel
«Les Canadiens n'étaient pas prêts pour Matthew Schaefer» -Tony Marinaro
Rattrapage
Premier trio
«Les Canadiens n'étaient pas prêts pour Matthew Schaefer» -Tony Marinaro
«Je ne pense pas encore avoir démontré le joueur que je suis réellement»
Rattrapage
Bolduc réagit à son retrait de l'alignement
«Je ne pense pas encore avoir démontré le joueur que je suis réellement»
«Les joueurs doivent s'habituer à faire des choses désagréables sur la glace»
Rattrapage
En vue des séries de la LNH
«Les joueurs doivent s'habituer à faire des choses désagréables sur la glace»
La NBA s'attaque au problème du «tanking»
Rattrapage
Plonger volontairement au classement
La NBA s'attaque au problème du «tanking»
Michel Bergeron prend une retraite bien méritée
Rattrapage
Après 52 ans dans le hockey et les médias
Michel Bergeron prend une retraite bien méritée
Antoine Roussel nous fait le portrait de Tyler Myers
Rattrapage
Défenseur disponible
Antoine Roussel nous fait le portrait de Tyler Myers
L'équipe de danse des Carabins se joint aux Alouettes
Rattrapage
Cheerleading
L'équipe de danse des Carabins se joint aux Alouettes