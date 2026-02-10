Malgré des années difficiles

Le CF Montréal amorcera sous peu une nouvelle saison et tentera de faire oublier les déboires des dernières années.
Le club présente d'ailleurs un nouveau maillot secondaire dont une portion des ventes sera remise à l'organisme PROCURE.
Écoutez Hassoun Camara, ancien défenseur et actuel directeur des communications stratégiques du CF Montréal avec Mario Langlois aux Amateurs de Sports.
«J'ai vécu la réalité du sport de haut niveau. C'est vrai que lorsqu'il y a une saison difficile ou deux, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'histoires dans ce club. Sauf que, quand on prend de la hauteur et du recul, ce club a vécu des moments exceptionnels sur le terrain.»
Quelques sujets abordés
- Pourquoi il a décidé de continuer à s'impliquer après du CF Montréal;
- L'importance de ne pas oublier les belles années du club;
- La communication du CF Montréal;
- Le nouveau chandail secondaire et les dons remis à PROCURE;
- La famille Saputo s'engage à égaler le montant accumulé par un don additionnels;
- Le maillot a déjà été porté par Lugentz Dort, Juraj Slafkovsky et Brendan Gallagher;
- Le CF Montréal portera le nouveau maillot le 21 février.