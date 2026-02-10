 Aller au contenu
Soccer
Malgré des années difficiles

CF Montréal: «Ce club a vécu des moments exceptionnels sur le terrain» -Hassoun Camara

par 98.5 Sports

0:00
23:32

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 février 2026 20:17

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
CF Montréal: «Ce club a vécu des moments exceptionnels sur le terrain» -Hassoun Camara
Mario Langlois et Hassoun Camara / Cogeco Média

Le CF Montréal amorcera sous peu une nouvelle saison et tentera de faire oublier les déboires des dernières années.

Le club présente d'ailleurs un nouveau maillot secondaire dont une portion des ventes sera remise à l'organisme PROCURE.

Écoutez Hassoun Camara, ancien défenseur et actuel directeur des communications stratégiques du CF Montréal avec Mario Langlois aux Amateurs de Sports.

«J'ai vécu la réalité du sport de haut niveau. C'est vrai que lorsqu'il y a une saison difficile ou deux, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'histoires dans ce club. Sauf que, quand on prend de la hauteur et du recul, ce club a vécu des moments exceptionnels sur le terrain.»

Hassoun Camara

Quelques sujets abordés

  • Pourquoi il a décidé de continuer à s'impliquer après du CF Montréal;
  • L'importance de ne pas oublier les belles années du club;
  • La communication du CF Montréal;
  • Le nouveau chandail secondaire et les dons remis à PROCURE;
  • La famille Saputo s'engage à égaler le montant accumulé par un don additionnels;
  • Le maillot a déjà été porté par Lugentz Dort, Juraj Slafkovsky et Brendan Gallagher;
  • Le CF Montréal portera le nouveau maillot le 21 février.

Vous aimerez aussi

«J'ai vu des choses inacceptables des deux côtés» -Wandrille Lefèvre
Les amateurs de sports
«J'ai vu des choses inacceptables des deux côtés» -Wandrille Lefèvre
0:00
6:14
Qui seront les adversaires du Canada à la Coupe du monde 2026?
La commission
Qui seront les adversaires du Canada à la Coupe du monde 2026?
0:00
7:23

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Saison 2026: «C'est une nouvelle ère en Formule 1»
Rattrapage
De nombreux changements
Saison 2026: «C'est une nouvelle ère en Formule 1»
Hockey masculin: «La méthode canadienne, c'est d'appliquer le système de jeu dès le départ et d'y être fidèle»
Rattrapage
Jeux de Milan
Hockey masculin: «La méthode canadienne, c'est d'appliquer le système de jeu dès le départ et d'y être fidèle»
Canada contre États-Unis: «C'est une défaite qui fait mal et qui parle»
Rattrapage
Jeux de Milan
Canada contre États-Unis: «C'est une défaite qui fait mal et qui parle»
«Marc Gagnon dit que c'est la meilleure équipe que le Canada a enlignée en courte piste»
Rattrapage
Jeux de Milan
«Marc Gagnon dit que c'est la meilleure équipe que le Canada a enlignée en courte piste»
Les hockeyeurs du Canada se tiennent ensemble à Milan: «Il n'y a plus de rivalité»
Rattrapage
À l'approche de la compétition masculine
Les hockeyeurs du Canada se tiennent ensemble à Milan: «Il n'y a plus de rivalité»
Défaite de 5-0 face aux États-Unis: «Le Canada doit être capable de rebondir»
Rattrapage
Jeux de Milan
Défaite de 5-0 face aux États-Unis: «Le Canada doit être capable de rebondir»
Médaille d'argent pour le Canada et entrée en scène de Mikaël Kingsbury et Julien Viel
Rattrapage
Jeux de Milan
Médaille d'argent pour le Canada et entrée en scène de Mikaël Kingsbury et Julien Viel
Victoire italienne au hockey féminin: «On s'est présenté en étant underdogs»
Rattrapage
L'entraîneur de l'équipe d'Italie est québécois
Victoire italienne au hockey féminin: «On s'est présenté en étant underdogs»
L'attaquant Noah Streit débarque avec le CF Montréal
Rattrapage
À l'aube de la nouvelle saison
L'attaquant Noah Streit débarque avec le CF Montréal
Rocket de Laval: «Ça va bien, l'équipe est en première place de la division Nord» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Fiche de 4-1-1 lors du dernier voyage
Rocket de Laval: «Ça va bien, l'équipe est en première place de la division Nord» -Stéphane Leroux
Une pratique à huis clos pour l'équipe canadienne de hockey masculin
Rattrapage
Jeux de Milan
Une pratique à huis clos pour l'équipe canadienne de hockey masculin
Jeux de Milan: «Il y a une belle atmosphère ici» -Jean-Michel Dufaux
Rattrapage
Il s'est déplacé en Italie
Jeux de Milan: «Il y a une belle atmosphère ici» -Jean-Michel Dufaux
Carrière de Valérie Maltais: «C'est 5 840 jours à donner le meilleur de soi-même»
Rattrapage
Médaillée de bronze aux Jeux de Milan
Carrière de Valérie Maltais: «C'est 5 840 jours à donner le meilleur de soi-même»
Trios de l'équipe canadienne de hockey: «Je suis très surpris» -Tony Marinaro
Rattrapage
Jeux de Milan
Trios de l'équipe canadienne de hockey: «Je suis très surpris» -Tony Marinaro