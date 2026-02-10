Malgré des années difficiles

Le CF Montréal amorcera sous peu une nouvelle saison et tentera de faire oublier les déboires des dernières années.

Le club présente d'ailleurs un nouveau maillot secondaire dont une portion des ventes sera remise à l'organisme PROCURE.

Écoutez Hassoun Camara, ancien défenseur et actuel directeur des communications stratégiques du CF Montréal avec Mario Langlois aux Amateurs de Sports.