Temps d'arrêt

Écoutez l'animateur des Amateurs de sports Mario Langlois présenter son émission et s'attarder sur divers sujets.
Les sujets abordés
- La performance des Canadiens de Montréal, notamment leurs dix victoires en prolongation et leur position inattendue dans le top 10 de la LNH;
- Le vétéran entraîneur Rick Bones évoque l’importance d’un style de jeu «nasty» pour gagner la coupe Stanley, citant les Panthers de la Floride comme modèle.
- On parle de l’espoir Bryce Pickford;
- NFL: les Bills de Buffalo congédient leur entraîneur.