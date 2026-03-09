Son dernier match remonte au 26 février dernier

Les Canadiens étaient à l'entraînement sur l'heure du midi à la suite d'une journée de pause, dimanche.
L'entraîneur du CH, Martin St-Louis semble vouloir ramener Alexandre Texier dans l'alignement, tandis que Joseph Veleno et Patrick Laine sont toujours à l'écart.
Écoutez le journaliste sportif de Cogeco Média Jeremy Filosa faire le tour de l'actualité sportive à Bonsoir les sportifs avec Jérémie Rainville, lundi soir.
Les sujets abordés
- Le prochain match des Canadiens aura lieu mardi soir, au Centre Bell à Montréal, dès 19h;
- Match Sabres/Lightning: Buffalo remporte un match important par la marque de 8 à 7;
- Brad Marchand sera à l'écart du jeu des Panthers pendant plusieurs semaines;
- Victoire convaincante du CF Montréal à New York;
- FC Supra embauche Laurent Ciman: «On l'accueille à bras ouverts»;
- Une victoire et une défaite pour le Canada à la Classique mondiale de baseball;
- Les Chiefs de Kansas City seraient sur le point de confirmer le retour de Travis Kelce.