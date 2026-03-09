Son dernier match remonte au 26 février dernier

Les Canadiens étaient à l'entraînement sur l'heure du midi à la suite d'une journée de pause, dimanche.

L'entraîneur du CH, Martin St-Louis semble vouloir ramener Alexandre Texier dans l'alignement, tandis que Joseph Veleno et Patrick Laine sont toujours à l'écart.

Écoutez le journaliste sportif de Cogeco Média Jeremy Filosa faire le tour de l'actualité sportive à Bonsoir les sportifs avec Jérémie Rainville, lundi soir.

Les sujets abordés