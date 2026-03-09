 Aller au contenu
Son dernier match remonte au 26 février dernier

Alexandre Texier fera-t-il son retour dans l'alignement du CH?

par 98.5 Sports

Bonsoir les sportifs

le 9 mars 2026 21:20

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Alexandre Texier fera-t-il son retour dans l'alignement du CH?
Filosa en rafale / Cogeco Média

Les Canadiens étaient à l'entraînement sur l'heure du midi à la suite d'une journée de pause, dimanche.

L'entraîneur du CH, Martin St-Louis semble vouloir ramener Alexandre Texier dans l'alignement, tandis que Joseph Veleno et Patrick Laine sont toujours à l'écart.

Écoutez le journaliste sportif de Cogeco Média Jeremy Filosa faire le tour de l'actualité sportive à Bonsoir les sportifs avec Jérémie Rainville, lundi soir.

Les sujets abordés

  • Le prochain match des Canadiens aura lieu mardi soir, au Centre Bell à Montréal, dès 19h;
  • Match Sabres/Lightning: Buffalo remporte un match important par la marque de 8 à 7;
  • Brad Marchand sera à l'écart du jeu des Panthers pendant plusieurs semaines;
  • Victoire convaincante du CF Montréal à New York;
  • FC Supra embauche Laurent Ciman: «On l'accueille à bras ouverts»;
  • Une victoire et une défaite pour le Canada à la Classique mondiale de baseball;
  • Les Chiefs de Kansas City seraient sur le point de confirmer le retour de Travis Kelce.

