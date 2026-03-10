Espoirs des Canadiens

Les Canadiens de Montréal sont de retour à la maison et affronteront les Maple Leafs de Toronto, mardi soir au Centre Bell.

La gestion des gardiens est encore le sujet principal autour du Bleu-Blanc-Rouge après une performance décevante de Samuel Montembeault sur la côte Ouest.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table pour le match des Canadiens, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Selon lui, rien n’est encore fait pour garantir une place en séries éliminatoires à l’équipe.

Autres sujets abordés