 Aller au contenu
Sports
Espoirs des Canadiens

«On parle des séries, mais ce n'est pas confirmé pantoute pour le Tricolore»

par 98.5

0:00
4:51

Entendu dans

Lagacé le matin

le 10 mars 2026 05:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
«On parle des séries, mais ce n'est pas confirmé pantoute pour le Tricolore»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal sont de retour à la maison et affronteront les Maple Leafs de Toronto, mardi soir au Centre Bell.

La gestion des gardiens est encore le sujet principal autour du Bleu-Blanc-Rouge après une performance décevante de Samuel Montembeault sur la côte Ouest.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table pour le match des Canadiens, mardi, au micro de Patrick Lagacé.

Selon lui, rien n’est encore fait pour garantir une place en séries éliminatoires à l’équipe.

Autres sujets abordés

  • Ouverture du marché des joueurs autonomes de la NFL;
  • NBA : Gilgeous-Alexander égale le record de matchs de 20 points ou plus de Wilt Chamberlain.

Vous aimerez aussi

Alexandre Texier fera-t-il son retour dans l'alignement du CH?
Bonsoir les sportifs
Alexandre Texier fera-t-il son retour dans l'alignement du CH?
0:00
11:37
Nouvelles règles en F1: «Le prix à payer, c'est moins de pilote à l'état pur»
Les amateurs de sports
Nouvelles règles en F1: «Le prix à payer, c'est moins de pilote à l'état pur»
0:00
10:02

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Procédures vétérinaires de plus en plus chères: faut-il assurer pitou et minou?
Rattrapage
De nombreuses polices sur le marché
Procédures vétérinaires de plus en plus chères: faut-il assurer pitou et minou?
Arturo Gatti Jr est mort étranglé, selon les autorités mexicaines
Rattrapage
Vidéo
Fils du célèbre boxeur Arturo «Thunder» Gatti
Arturo Gatti Jr est mort étranglé, selon les autorités mexicaines
Regarder4:47Patrick Lagacé
Pourquoi Mark Carney a-t-il boudé le débat sur le Moyen-Orient?
Rattrapage
Une absence remarquée
Pourquoi Mark Carney a-t-il boudé le débat sur le Moyen-Orient?
Verglas: un mercredi chaotique attendu sur les routes de Montréal
Rattrapage
Plus de 20 millimètres attendus
Verglas: un mercredi chaotique attendu sur les routes de Montréal
Promesses de Trump sur la fin de la guerre: «C'en est presque ridicule»
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Promesses de Trump sur la fin de la guerre: «C'en est presque ridicule»
«C’est comme si toutes les craintes des derniers jours s’étaient envolées»
Rattrapage
Bourse et pétrole
«C’est comme si toutes les craintes des derniers jours s’étaient envolées»
«Ça illustre à quel point le fédéral peut être déconnecté et manque d'agilité»
Rattrapage
Laval doit un million à l’ARC
«Ça illustre à quel point le fédéral peut être déconnecté et manque d'agilité»
TikTok pourra continuer ses activités au Canada
Rattrapage
Après plusieurs années d'enquête
TikTok pourra continuer ses activités au Canada
Scandale en MLS: deux joueurs bannis à vie pour des paris
Rattrapage
Tour du chapeau
Scandale en MLS: deux joueurs bannis à vie pour des paris
Spécial «Bar» | L'énigme du mardi 10 mars
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Bar» | L'énigme du mardi 10 mars
Une entente trouvée dans la poursuite contre Live Nation et Ticketmaster
Rattrapage
Accusation de monopole
Une entente trouvée dans la poursuite contre Live Nation et Ticketmaster
Plus grosse chute de verglas en trois ans: «Le calme avant la tempête»
Rattrapage
La situation pourrait être critique
Plus grosse chute de verglas en trois ans: «Le calme avant la tempête»
«Il ne devait pas travailler avec des enfants, c’est impardonnable»
Rattrapage
Bambin de 18 mois tué par un éducateur
«Il ne devait pas travailler avec des enfants, c’est impardonnable»
«J’ai compris le bonheur d’être seul sur scène» -José Gaudet
Rattrapage
Il prend les rênes du «Tricheur»
«J’ai compris le bonheur d’être seul sur scène» -José Gaudet