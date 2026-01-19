Problèmes techniques

Les caisses libre-service, qui parfois fonctionnent mal et nécessitent l'aide d'un commis, soulèvent de la frustration pour plusieurs personnes.

Certains sont toutefois satisfaits de l'efficacité qu'elles permettent.

Les caisses libre-service, est-ce que ça vous enrage?

Écoutez Luc Dupont, professeur de communication à l'Université d'Ottawa et spécialiste en publicité et marketing, discuter lundi avec Marie-Eve Tremblay, de ces machines critiquées dans une récente chronique de Mario Girard dans La Presse.