Conciliation travail et famille

«En politique, tu fais le sacrifice de perdre des bouts avec tes enfants»

par Olivier Couture

Radio textos

le 19 janvier 2026 11:09

Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron / Cogeco Média

Est-ce possible d’être un bon politicien et bon parent en même temps?

Le monde politique québécois est secoué par les départs surprises de Sonia LeBel et Geneviève Guilbault, qui choisissent de ne pas se représenter pour «se consacrer à leur famille». 

Stéphane Gendron, lui-même ancien élu, livre un témoignage percutant sur les années qu'il a «manquées» auprès de sa fille.

Un dossier qui soulève des questions fondamentales sur notre rapport à la performance et à l'équilibre vie-famille.

Écoutez l'ex-maire de Huntington en discussion avec Marie-Eve Tremblay, lundi, à Radio textos

Autre sujet abordé: 

  • Le «lundi bleu»
  • La polarisation autour des caisses libre-service

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

