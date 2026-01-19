Conciliation travail et famille

Est-ce possible d’être un bon politicien et bon parent en même temps?

Le monde politique québécois est secoué par les départs surprises de Sonia LeBel et Geneviève Guilbault, qui choisissent de ne pas se représenter pour «se consacrer à leur famille».

Stéphane Gendron, lui-même ancien élu, livre un témoignage percutant sur les années qu'il a «manquées» auprès de sa fille.

Un dossier qui soulève des questions fondamentales sur notre rapport à la performance et à l'équilibre vie-famille.

Autre sujet abordé: