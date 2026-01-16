Trois semaines avant les Jeux

À quelques semaines du début des Jeux olympiques de Milan-Cortina, le couple de patineurs artistiques canadiens a dû complètement chambouler le numéro répété pour l’occasion.

Le problème vient de la chanson qu’il souhaitait utiliser, pour laquelle il n'avait pas les droits d’auteur.

C’est le thème du programme court au complet qui a dû être réinventé pour l’occasion.

Écoutez Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac, athlètes olympiques canadiens, revenir sur leur mésaventure, vendredi, à La Commission.