Début du voyage dans l’Ouest

Les Canadiens de Montréal débutent leur voyage sur la côte ouest américaine par un affrontement contre les Sharks de San José.

Ils devront déjouer le jeune prodige Macklin Celebrini qui est considéré par plusieurs comme étant le nouveau Sidney Crosby.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table pour le match des Canadiens de Montréal, mardi, au micro de Catherine Brisson.

