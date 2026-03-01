 Aller au contenu
Saturday Night Live

Le malaise autour des équipes de hockey américaines tourné en dérision

par 98.5

Signé Lévesque

le 1 mars 2026 07:48

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Jean-François Baril
Jean-François Baril

Denis Lévesque / Cogeco Média

Quinn et Jack Hughes, médaillés d’or aux Jeux de Milan en hockey, ont été invités dans l’émission incontournable Saturday Night Live pour un échange cocasse avec l’acteur Connor Storrie de la série Heated Rivalry.

Les championnes Hilary Knight et Megan Keller étaient elles aussi présentes. Elles sont revenues avec humour sur l’appel du président Trump à l’équipe masculine après leur victoire, où il paraissait ennuyé de devoir inviter les joueuses de l’équipe féminine à la Maison-Blanche.

Écoutez les collaborateurs de l’émission de Denis Lévesque, dimanche, à l’occasion du segment J’en reviens pas.

