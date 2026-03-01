Quinn et Jack Hughes, médaillés d’or aux Jeux de Milan en hockey, ont été invités dans l’émission incontournable Saturday Night Live pour un échange cocasse avec l’acteur Connor Storrie de la série Heated Rivalry.

Les championnes Hilary Knight et Megan Keller étaient elles aussi présentes. Elles sont revenues avec humour sur l’appel du président Trump à l’équipe masculine après leur victoire, où il paraissait ennuyé de devoir inviter les joueuses de l’équipe féminine à la Maison-Blanche.

