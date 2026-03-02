Départs à l’Assemblée nationale

La ministre de l’Habitation, Caroline Proulx, va annoncer lundi qu’elle ne se représentera pas en 2026.

C’est ce qu’a appris Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire de Cogeco Nouvelles.

Ce sont des évènements plus difficiles dans sa vie personnelle, dont la mort de sa mère, qui expliquent en partie sa décision.

Vincent Marissal, qui a été exclu du caucus de Québec solidaire puisqu’il songeait à adhérer au rangs du Parti québécois, a lui aussi décidé de quitter la vie politique.

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire de Cogeco Nouvelles, faire le point sur la politique provinciale au micro de Catherine Brisson.

Autres sujets abordés