 Aller au contenu
Politique
Départs à l’Assemblée nationale

Caroline Proulx et Vincent Marissal ne se représenteront pas en 2026

par 98.5

0:00
14:19

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 mars 2026 07:29

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Caroline Proulx et Vincent Marissal ne se représenteront pas en 2026
Caroline Proulx ne se représentera pas lors des prochaines élections / La Presse Canadienne

La ministre de l’Habitation, Caroline Proulx, va annoncer lundi qu’elle ne se représentera pas en 2026. 

C’est ce qu’a appris Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire de Cogeco Nouvelles. 

Ce sont des évènements plus difficiles dans sa vie personnelle, dont la mort de sa mère, qui expliquent en partie sa décision. 

Vincent Marissal, qui a été exclu du caucus de Québec solidaire puisqu’il songeait à adhérer au rangs du Parti québécois, a lui aussi décidé de quitter la vie politique. 

Écoutez Louis Lacroix, chef du bureau parlementaire de Cogeco Nouvelles, faire le point sur la politique provinciale au micro de Catherine Brisson. 

Autres sujets abordés

  • Les partis prennent position sur le conflit en Iran;
  • Pas de gagnant au débat des jeunes de la CAQ.

Vous aimerez aussi

Charles Milliard: le nouveau visage du PLQ veut séduire au-delà de Montréal
La commission
Charles Milliard: le nouveau visage du PLQ veut séduire au-delà de Montréal
0:00
16:45
Délais judiciaires: «Il y a un méchant problème»
Lagacé le matin
Délais judiciaires: «Il y a un méchant problème»
0:00
6:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Délais judiciaires: «Il y a un méchant problème»
Rattrapage
349 dossiers abandonnés en 2024 au Québec
Délais judiciaires: «Il y a un méchant problème»
Le départ de Vincent Marissal et l’exode des talents politiques
Rattrapage
Quand les politiciens quittent l'arène
Le départ de Vincent Marissal et l’exode des talents politiques
Qu’est-ce que le «divorce alpin»?
Rattrapage
Tendance sur les réseaux sociaux
Qu’est-ce que le «divorce alpin»?
«Verdict 2»: les grandes plaidoiries québécoises revivent sur scène
Rattrapage
Théâtre et «True Crime»
«Verdict 2»: les grandes plaidoiries québécoises revivent sur scène
Prévisions météo: «Ça va être assez agréable»
Rattrapage
Semaine de relâche
Prévisions météo: «Ça va être assez agréable»
Approvisionnement: le Québec protégé malgré les tensions dans le Golfe
Rattrapage
La hausse de 13% du prix du pétrole: alarmant?
Approvisionnement: le Québec protégé malgré les tensions dans le Golfe
Délais pour obtenir des mandats: «C'est la population qui est en danger»
Rattrapage
Manque de ressources dans le système judiciaire
Délais pour obtenir des mandats: «C'est la population qui est en danger»
Justice au Québec: le manque criant de procureurs paralyse les enquêtes
Rattrapage
Crimes graves sans accusations
Justice au Québec: le manque criant de procureurs paralyse les enquêtes
Que pensez de la réaction du Canada face aux frappes en Iran?
Rattrapage
Mark Carney appuie l’opération militaire
Que pensez de la réaction du Canada face aux frappes en Iran?
Routes du Québec: pourquoi le pire est encore à venir
Rattrapage
Explosion de 48% des crevaisons à Montréal
Routes du Québec: pourquoi le pire est encore à venir
Iran: «Ça évoque des questions morales et de lois internationales»
Rattrapage
Assassinat de l’ayatollah Khamenei
Iran: «Ça évoque des questions morales et de lois internationales»
Pétrole et Bourse: pourquoi l'instabilité en Iran fait grimper les prix
Rattrapage
Pressions sur le détroit d'Ormuz
Pétrole et Bourse: pourquoi l'instabilité en Iran fait grimper les prix
Nouvel engouement pour le curling au Québec
Rattrapage
Après le «Fingergate» aux Jeux de Milan
Nouvel engouement pour le curling au Québec
Iran: Internet coupé à 99% pour étouffer la révolte
Rattrapage
Guerre et désinformation
Iran: Internet coupé à 99% pour étouffer la révolte