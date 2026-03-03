La qualité de nos cabanes à sucre est-elle en train de diminuer?
C'est la question qu'ont posé les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à leurs auditeurs ce mardi.
«Au fur et à mesure que les prix ont augmenté, c'est comme si la qualité avait diminué. C'est devenu une espèce d'expérience cheap et ça me désole parce que c'est notre patrimoine culturel. On aurait pu en faire quelque chose de beau. Mais là, ce sont des centres d'achats de l'érable où tu es un numéro, tu vas vite, tu manges vite, tu pars. Il y en a qui facturent la tire, tu fais un petit tour de poney, et avec ça vient la grosse facture.»