La saison de la MLS est commencée et si ça ne va pas bien pour le CF Montréal qui a subi deux cinglantes défaites (0-5, 0-3), ça va très bien pour le circuit.
Écoutez la chronique la valeur du sport de Hugues Léger en compagnie de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Une croissance de 22 % de la valorisation des franchises MLS;
- L'Inter Miami et Lionel Messi atteignent 1,35 milliard $;
- Une assistance moyenne de 22 000 spectateurs pour la MLS, surpassant la LNH;
- L’arrivée de la Coupe du monde 2026 (États-Unis, Canada, Mexique) stimule le marketing avec une hausse de 10-15 % des budgets;
- Le procès anti-monopole contre Live Nation et Ticketmaster, initié par le département de la justice américaine, pourrait avoir des répercussions au Canada.