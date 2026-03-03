 Aller au contenu
Une croissance de 22 % de la valorisation des franchises MLS

par 98.5 Sports

Les amateurs de sports

le 3 mars 2026 20:35

Mario Langlois
Hugues Léger
Hugues Léger / Cogeco Média

La saison de la MLS est commencée et si ça ne va pas bien pour le CF Montréal qui a subi deux cinglantes défaites (0-5, 0-3), ça va très bien pour le circuit.

Écoutez la chronique la valeur du sport de Hugues Léger en compagnie de Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Une croissance de 22 % de la valorisation des franchises MLS;
  • L'Inter Miami et Lionel Messi atteignent 1,35 milliard $;
  • Une assistance moyenne de 22 000 spectateurs pour la MLS, surpassant la LNH;
  • L’arrivée de la Coupe du monde 2026 (États-Unis, Canada, Mexique) stimule le marketing avec une hausse de 10-15 % des budgets;
  • Le procès anti-monopole contre Live Nation et Ticketmaster, initié par le département de la justice américaine, pourrait avoir des répercussions au Canada.

