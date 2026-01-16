Succession de François Legault

L'organisation de la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ) prend forme à la suite du départ de François Legault.

Dans les coulisses du parti, on s'active pour établir les règles techniques, incluant un droit d'entrée financier et un nombre de signatures requis, alors que le nouveau chef — et premier ministre — devrait être nommé d'ici la mi-avril 2026.

