 Aller au contenu
Politique provinciale
Succession de François Legault

«La plus active en ce moment, c'est Christine Fréchette»

par 98.5

0:00
12:30

Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 janvier 2026 07:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
«La plus active en ce moment, c'est Christine Fréchette»
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

L'organisation de la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ) prend forme à la suite du départ de François Legault.

Dans les coulisses du parti, on s'active pour établir les règles techniques, incluant un droit d'entrée financier et un nombre de signatures requis, alors que le nouveau chef — et premier ministre — devrait être nommé d'ici la mi-avril 2026.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point sur les candidatures potentielles, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Vous aimerez aussi

Succession à la CAQ: les coulisses de la future course
La commission
Succession à la CAQ: les coulisses de la future course
0:00
11:51
Les ministres intéressé(e)s devront vraisemblablement démissionner de leur poste
Le Québec maintenant
Les ministres intéressé(e)s devront vraisemblablement démissionner de leur poste
0:00
12:11

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Relations entre le Canada et la Chine: «C'est un déblocage très important»
Rattrapage
Rencontre entre Mark Carney et Xi Jinping
Relations entre le Canada et la Chine: «C'est un déblocage très important»
«Le monde des affaires traditionnellement aime la stabilité, la prévisibilité»
Rattrapage
Après-Legault et incertitude politique
«Le monde des affaires traditionnellement aime la stabilité, la prévisibilité»
Le commissaire à la protection de la vie privée élargira son enquête sur Grok
Rattrapage
IA utilisée pour déshabiller de jeunes filles
Le commissaire à la protection de la vie privée élargira son enquête sur Grok
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du vendredi 16 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du vendredi 16 janvier
«Théodore Pellerin a un talent fou pour le jeu»
Rattrapage
Film Nino
«Théodore Pellerin a un talent fou pour le jeu»
«On peut se rapprocher de la Chine et fâcher les États-Unis parallèlement»
Rattrapage
Entente économique majeure avec Pékin
«On peut se rapprocher de la Chine et fâcher les États-Unis parallèlement»
Exploitation sexuelle d’une ado: quatre ans de prison pour un ex-entraîneur
Rattrapage
École secondaire Saint-Laurent
Exploitation sexuelle d’une ado: quatre ans de prison pour un ex-entraîneur
Les Dodgers de Los Angeles: une «taxe de luxe» qui fait réagir
Rattrapage
MLB
Les Dodgers de Los Angeles: une «taxe de luxe» qui fait réagir
«Livre ouvert»: Mariana Mazza partage sa passion de la lecture
Rattrapage
Nouvelle émission de télé
«Livre ouvert»: Mariana Mazza partage sa passion de la lecture
Réfection des routes: «Moins tu répares, plus il va falloir que tu répares»
Rattrapage
Des coupes dans le nouveau budget de Montréal
Réfection des routes: «Moins tu répares, plus il va falloir que tu répares»
«Luis Miranda, c'est le maire le plus arrogant de la Ville de Montréal»
Rattrapage
Responsable du déneigement
«Luis Miranda, c'est le maire le plus arrogant de la Ville de Montréal»
«C'est l'ascenseur émotionnel» pour Alexandre Texier
Rattrapage
Contrat de 2 ans avec les Canadiens
«C'est l'ascenseur émotionnel» pour Alexandre Texier
Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne
Rattrapage
Maison-Blanche
Utilisation non autorisée de «Lush Life» par Trump: Zara Larsson s'indigne
Un nouveau documentaire sur la vie de Paul McCartney
Rattrapage
«Man on the Run»
Un nouveau documentaire sur la vie de Paul McCartney