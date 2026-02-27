Bilan annuel

Hydro-Québec a enregistré un bénéfice net de 2,9 milliards de dollars l'an dernier, en hausse de 9%.

La société d'État a dévoilé son bilan de l'année 2025, jeudi.

La consommation d'énergie a atteint un record, avec 185 Terawatts/heure l'an dernier.

Le nombre de pannes dans l'ensemble du réseau a diminué de 6%.

Écoutez la PDG d'Hydro-Québec, Claudine Bouchard, faire le point sur l'état du réseau et des finances de la société d'État, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés