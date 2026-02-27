Bilan annuel

Hydro-Québec a enregistré un bénéfice net de 2,9 milliards de dollars l'an dernier, en hausse de 9%.
La société d'État a dévoilé son bilan de l'année 2025, jeudi.
La consommation d'énergie a atteint un record, avec 185 Terawatts/heure l'an dernier.
Le nombre de pannes dans l'ensemble du réseau a diminué de 6%.
Écoutez la PDG d'Hydro-Québec, Claudine Bouchard, faire le point sur l'état du réseau et des finances de la société d'État, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés
- Hydraulicité et réservoirs: la gestion prudente des stocks d'eau sur plusieurs années pour pallier les périodes de sécheresse;
- Impact de la météo: l'influence de la fonte des neiges et de l'évaporation sur les niveaux des bassins;
- Enfouissement des fils: les coûts prohibitifs (plus de 100 milliards $) et les limites techniques de cette solution face aux pannes.