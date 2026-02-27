 Aller au contenu
Politique provinciale
Bilan annuel

Hydro-Québec: un profit record de 2,9 milliards $

par 98.5

0:00
8:01

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 février 2026 08:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Hydro-Québec: un profit record de 2,9 milliards $
La PDG d'Hydro-Québec, Claudine Bouchard. / Cogeco Média

Hydro-Québec a enregistré un bénéfice net de 2,9 milliards de dollars l'an dernier, en hausse de 9%.

La société d'État a dévoilé son bilan de l'année 2025, jeudi.

La consommation d'énergie a atteint un record, avec 185 Terawatts/heure l'an dernier.

Le nombre de pannes dans l'ensemble du réseau a diminué de 6%.

Écoutez la PDG d'Hydro-Québec, Claudine Bouchard, faire le point sur l'état du réseau et des finances de la société d'État, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Hydraulicité et réservoirs: la gestion prudente des stocks d'eau sur plusieurs années pour pallier les périodes de sécheresse;
  • Impact de la météo: l'influence de la fonte des neiges et de l'évaporation sur les niveaux des bassins;
  • Enfouissement des fils: les coûts prohibitifs (plus de 100 milliards $) et les limites techniques de cette solution face aux pannes.

Vous aimerez aussi

«Je suis fière qu’on soit unanimes pour protéger les femmes» -Ruba Ghazal
Le Québec maintenant
«Je suis fière qu’on soit unanimes pour protéger les femmes» -Ruba Ghazal
0:00
8:44
Course à la CAQ: Christine Fréchette moins impopulaire que Bernard Drainville
Lagacé le matin
Course à la CAQ: Christine Fréchette moins impopulaire que Bernard Drainville
0:00
13:01

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Phénomènes paranormaux: «90 à 95 % trouvent des explications rationnelles»
Rattrapage
Chroniques de l’étrange, tome 2
Phénomènes paranormaux: «90 à 95 % trouvent des explications rationnelles»
L'intelligence artificielle: le nouveau moteur de l'économie et de l'emploi
Rattrapage
Un impact fulgurant
L'intelligence artificielle: le nouveau moteur de l'économie et de l'emploi
PEQ: vers un compromis pour les travailleurs étrangers déjà établis?
Rattrapage
Débat sur le Programme de l’expérience québécoise
PEQ: vers un compromis pour les travailleurs étrangers déjà établis?
Temps d’écran: les réseaux sociaux nous grugent plus de temps que jamais
Rattrapage
NETendances 2025
Temps d’écran: les réseaux sociaux nous grugent plus de temps que jamais
Bruno Mars: un retour teinté de nostalgie avec «The Romantic»
Rattrapage
Un premier album solo en près de dix ans
Bruno Mars: un retour teinté de nostalgie avec «The Romantic»
Autonomie militaire: le Canada veut se distancer de l’industrie américaine
Rattrapage
Virage stratégique majeur
Autonomie militaire: le Canada veut se distancer de l’industrie américaine
États-Unis: un changement de ton calculé pour Pierre Poilievre?
Rattrapage
Une posture plus critique
États-Unis: un changement de ton calculé pour Pierre Poilievre?
Radicalisation dans les écoles: «On a une montée de violence évidente»
Rattrapage
L'empathie en chute libre?
Radicalisation dans les écoles: «On a une montée de violence évidente»
«Le gouvernement n'a jamais fait son bout et là on manipule les chiffres»
Rattrapage
Bras de fer entre Québec et les spécialistes
«Le gouvernement n'a jamais fait son bout et là on manipule les chiffres»
Rendement de La Caisse: pourquoi comparer son rendement au vôtre est une erreur
Rattrapage
Le bas de laine des Québécois
Rendement de La Caisse: pourquoi comparer son rendement au vôtre est une erreur
Course à la CAQ: Christine Fréchette moins impopulaire que Bernard Drainville
Rattrapage
Un important fossé de popularité
Course à la CAQ: Christine Fréchette moins impopulaire que Bernard Drainville
OpenAI et la tuerie de Tumbler Ridge: un débat sur la responsabilité de l'IA
Rattrapage
Nouveaux développements
OpenAI et la tuerie de Tumbler Ridge: un débat sur la responsabilité de l'IA
Spécial «Militaire» | L'énigme du vendredi 27 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Militaire» | L'énigme du vendredi 27 février
Théodore Pellerin et Jim Carrey à l'honneur lors de la cérémonie des César
Rattrapage
51e cérémonie en France
Théodore Pellerin et Jim Carrey à l'honneur lors de la cérémonie des César