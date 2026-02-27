 Aller au contenu
L'art de se déculpabiliser

Une approche originale pour réduire le stress parental, selon Étienne Marcoux

Lagacé le matin

le February 27, 2026 9:48 AM

Patrick Lagacé
Étienne Marcoux
Le bac à nouvelles d'Étienne Marcoux / Cogeco Média

À l’aube de la semaine de relâche, le chroniqueur Étienne Marcoux propose une approche originale pour réduire le stress parental: s’appuyer sur des études scientifiques, parfois insolites, pour justifier nos choix et se déculpabiliser.

Qu’il s’agisse des bienfaits des grands-parents qui s’occupent des petits-enfants ou de la solidité «des mariages en Italie», Étienne a déniché une recherche pour chaque membre de l’équipe.

Écoutez le chroniqueur Étienne Marcoux aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Il y a toujours une étude qui dit quelque chose pour nous déculpabiliser et je vous ai trouvé, à chacun, une étude. C’est des vraies, là!»

Étienne Marcoux

