L'art de se déculpabiliser

À l’aube de la semaine de relâche, le chroniqueur Étienne Marcoux propose une approche originale pour réduire le stress parental: s’appuyer sur des études scientifiques, parfois insolites, pour justifier nos choix et se déculpabiliser.

Qu’il s’agisse des bienfaits des grands-parents qui s’occupent des petits-enfants ou de la solidité «des mariages en Italie», Étienne a déniché une recherche pour chaque membre de l’équipe.

Écoutez le chroniqueur Étienne Marcoux aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.