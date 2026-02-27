Le débat sur le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) rebondit alors que de nouveaux chiffres, analysés par le journaliste Francis Vailles dans La Presse, suggèrent qu’entre 50 000 et 80 000 personnes pourraient demander leur résidence permanente sur trois ans si une «clause grand-père» était appliquée.

Ce scénario permettrait aux travailleurs étrangers déjà installés au Québec de ne pas être pénalisés par le resserrement des critères d'immigration.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez analyser les enjeux humains et économiques de cette réforme, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.