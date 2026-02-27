 Aller au contenu
Politique provinciale
Débat sur le Programme de l'expérience québécoise

PEQ: vers un compromis pour les travailleurs étrangers déjà établis?

par 98.5

0:00
9:00

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 février 2026 09:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
PEQ: vers un compromis pour les travailleurs étrangers déjà établis?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le débat sur le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) rebondit alors que de nouveaux chiffres, analysés par le journaliste Francis Vailles dans La Presse, suggèrent qu’entre 50 000 et 80 000 personnes pourraient demander leur résidence permanente sur trois ans si une «clause grand-père» était appliquée. 

Ce scénario permettrait aux travailleurs étrangers déjà installés au Québec de ne pas être pénalisés par le resserrement des critères d'immigration.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez analyser les enjeux humains et économiques de cette réforme, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

