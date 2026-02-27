Un premier album solo en près de dix ans

L'artiste Bruno Mars présente son tout nouvel album intitulé The Romantic. Ce premier opus solo en près de dix ans marque un retour aux sources pour lui, qui délaisse les collaborations récentes pour explorer un univers imprégné de funk, de soul et de R&B.

L’album se veut concis et puise largement ses inspirations dans les sonorités des années 70, rappelant des icônes comme Marvin Gaye ou Stevie Wonder.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle avoue rester sur sa faim, soulignant un manque d'audace et d'originalité, ayant l'impression d'entendre des pièces qui auraient pu être écartées lors de précédents enregistrements.

Autres sujets traités: