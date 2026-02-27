Selon les données de l'enquête NETendances 2025 de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, le temps quotidien moyen passé sur les réseaux sociaux a bondi de 51 minutes en un an.

Cette augmentation marquée touche toutes les générations, mais elle est particulièrement frappante chez les 55 ans et plus, prouvant que la dépendance numérique n'est plus seulement l'affaire des jeunes.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur ces nouvelles habitudes de consommation, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'enquête révèle également que les utilisateurs de TikTok et d'Instagram passent environ deux heures de plus par jour sur leurs appareils que ceux qui ne fréquentent pas ces plateformes.