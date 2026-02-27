 Aller au contenu
Société
NETendances 2025

Temps d’écran: les réseaux sociaux nous grugent plus de temps que jamais

par 98.5

0:00
4:30

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 février 2026 09:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Temps d’écran: les réseaux sociaux nous grugent plus de temps que jamais
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Selon les données de l'enquête NETendances 2025 de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, le temps quotidien moyen passé sur les réseaux sociaux a bondi de 51 minutes en un an.

Cette augmentation marquée touche toutes les générations, mais elle est particulièrement frappante chez les 55 ans et plus, prouvant que la dépendance numérique n'est plus seulement l'affaire des jeunes.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point sur ces nouvelles habitudes de consommation, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'enquête révèle également que les utilisateurs de TikTok et d'Instagram passent environ deux heures de plus par jour sur leurs appareils que ceux qui ne fréquentent pas ces plateformes.

Vous aimerez aussi

Phénomènes paranormaux: «90 à 95 % trouvent des explications rationnelles»
Lagacé le matin
Phénomènes paranormaux: «90 à 95 % trouvent des explications rationnelles»
0:00
12:13
Un climat d'intolérance et d'incivilité grandissant qui afflige la société
Lagacé le matin
Un climat d'intolérance et d'incivilité grandissant qui afflige la société
0:00
20:55

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Phénomènes paranormaux: «90 à 95 % trouvent des explications rationnelles»
Rattrapage
Chroniques de l’étrange, tome 2
Phénomènes paranormaux: «90 à 95 % trouvent des explications rationnelles»
L'intelligence artificielle: le nouveau moteur de l'économie et de l'emploi
Rattrapage
Un impact fulgurant
L'intelligence artificielle: le nouveau moteur de l'économie et de l'emploi
PEQ: vers un compromis pour les travailleurs étrangers déjà établis?
Rattrapage
Débat sur le Programme de l’expérience québécoise
PEQ: vers un compromis pour les travailleurs étrangers déjà établis?
Bruno Mars: un retour teinté de nostalgie avec «The Romantic»
Rattrapage
Un premier album solo en près de dix ans
Bruno Mars: un retour teinté de nostalgie avec «The Romantic»
Autonomie militaire: le Canada veut se distancer de l’industrie américaine
Rattrapage
Virage stratégique majeur
Autonomie militaire: le Canada veut se distancer de l’industrie américaine
Hydro-Québec: un profit record de 2,9 milliards $
Rattrapage
Bilan annuel
Hydro-Québec: un profit record de 2,9 milliards $
États-Unis: un changement de ton calculé pour Pierre Poilievre?
Rattrapage
Une posture plus critique
États-Unis: un changement de ton calculé pour Pierre Poilievre?
Radicalisation dans les écoles: «On a une montée de violence évidente»
Rattrapage
L'empathie en chute libre?
Radicalisation dans les écoles: «On a une montée de violence évidente»
«Le gouvernement n'a jamais fait son bout et là on manipule les chiffres»
Rattrapage
Bras de fer entre Québec et les spécialistes
«Le gouvernement n'a jamais fait son bout et là on manipule les chiffres»
Rendement de La Caisse: pourquoi comparer son rendement au vôtre est une erreur
Rattrapage
Le bas de laine des Québécois
Rendement de La Caisse: pourquoi comparer son rendement au vôtre est une erreur
Course à la CAQ: Christine Fréchette moins impopulaire que Bernard Drainville
Rattrapage
Un important fossé de popularité
Course à la CAQ: Christine Fréchette moins impopulaire que Bernard Drainville
OpenAI et la tuerie de Tumbler Ridge: un débat sur la responsabilité de l'IA
Rattrapage
Nouveaux développements
OpenAI et la tuerie de Tumbler Ridge: un débat sur la responsabilité de l'IA
Spécial «Militaire» | L'énigme du vendredi 27 février
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Militaire» | L'énigme du vendredi 27 février
Théodore Pellerin et Jim Carrey à l'honneur lors de la cérémonie des César
Rattrapage
51e cérémonie en France
Théodore Pellerin et Jim Carrey à l'honneur lors de la cérémonie des César