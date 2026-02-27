 Aller au contenu
Société
Un impact fulgurant

L'intelligence artificielle: le nouveau moteur de l'économie et de l'emploi

par 98.5

0:00
7:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 février 2026 09:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
L'intelligence artificielle: le nouveau moteur de l'économie et de l'emploi
On découvre actuellement l'impact fulgurant de l'intelligence artificielle (IA) sur le monde du travail et les marchés financiers.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Alors que des entreprises comme Nvidia voient leurs investissements exploser, passant de 100 milliards à 700 milliards de dollars, le chroniqueur souligne une réalité plus sombre pour les travailleurs: des compressions massives de personnel.

Il cite notamment l'entreprise Block, qui a licencié 4000 employés d'un coup grâce à l'efficacité de l'IA.

«Dans l'industrie de la construction, dans l'industrie du logiciel, tout ce qui doit traiter des milliers de données, l'intelligence artificielle fait une bonne job [...] on s'en va direct dans un monde aidé par l'intelligence artificielle.»

Luc Ferrandez

