Un impact fulgurant

On découvre actuellement l'impact fulgurant de l'intelligence artificielle (IA) sur le monde du travail et les marchés financiers.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Alors que des entreprises comme Nvidia voient leurs investissements exploser, passant de 100 milliards à 700 milliards de dollars, le chroniqueur souligne une réalité plus sombre pour les travailleurs: des compressions massives de personnel.

Il cite notamment l'entreprise Block, qui a licencié 4000 employés d'un coup grâce à l'efficacité de l'IA.