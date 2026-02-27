Bras de fer entre Québec et les spécialistes

La hausse de rémunération de 11% offerte aux médecins spécialistes est amplement suffisante, selon le premier ministre François Legault, qui ne cache pas son impatience face aux négociations qui traînent en longueur.

Il soutient qu'un médecin spécialiste à temps plein gagne en moyenne 550 000$ par année et que l'augmentation offerte ferait passer ce montant à 600 000$.

Écoutez l'ex-ministre libéral et l'ex-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Gaétan Barrette, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

On explique que la hausse de rémunération demandée par les spécialistes est de 14,5%.

Gaétan Barrette explique que la rémunération réelle, après déduction des frais de cabinet, varie entre 1,2 et 1,6% par an, et souligne l’importance des livrables, souvent absents ou dépendants des ressources gouvernementales, ce qui affecte l’accès aux soins et la rétention des médecins au Québec.