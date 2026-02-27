 Aller au contenu
Économie
Le bas de laine des Québécois

Rendement de La Caisse: pourquoi comparer son rendement au vôtre est une erreur

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 février 2026 07:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Rendement de La Caisse: pourquoi comparer son rendement au vôtre est une erreur
La chronique financière avec Alexandre Leblond / Cogeco Média

La Caisse a raté sa cible de rendement pour une troisième année consécutive.

Le bas de laine des Québécois génère un rendement de 9,3%, comparativement à 10,9% pour son indice de référence, selon ses résultats dévoilés mercredi.

Pour le chroniqueur économique Alexandre Leblond, comparer votre rendement, ou celui de votre Fonds négocié en bourse (FNB), à celui de La Caisse, est une erreur.

Contrairement aux placements personnels qui n'offrent aucune garantie, La Caisse doit composer avec de nombreuses contraintes, tout en respectant des critères de développement économique et des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui limitent ses options d'investissement.

Écoutez notre chroniqueur en discuter, vendredi, à l'émission de Patrick Lagacé.

«On ne peut pas analyser le rendement de La Caisse sans considérer ses contraintes, qui sont à la fois de faire du rendement, mais aussi de développer économiquement le Québec, c'est là où des fois c'est un petit peu moins payant.»

Alexandre Leblond

Par ailleurs, Alexandre Leblond rappelle que la date limite pour cotiser à un REER est le lundi 2 mars.

Au-delà de l'épargne-retraite, il souligne que le REER est un outil stratégique pour les familles: en réduisant le revenu net familial, il permet d'augmenter proportionnellement le montant des allocations familiales reçues du gouvernement.

