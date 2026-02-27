La Caisse a raté sa cible de rendement pour une troisième année consécutive.

Le bas de laine des Québécois génère un rendement de 9,3%, comparativement à 10,9% pour son indice de référence, selon ses résultats dévoilés mercredi.

Pour le chroniqueur économique Alexandre Leblond, comparer votre rendement, ou celui de votre Fonds négocié en bourse (FNB), à celui de La Caisse, est une erreur.

Contrairement aux placements personnels qui n'offrent aucune garantie, La Caisse doit composer avec de nombreuses contraintes, tout en respectant des critères de développement économique et des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui limitent ses options d'investissement.

Écoutez notre chroniqueur en discuter, vendredi, à l'émission de Patrick Lagacé.