Le chroniqueur de l’étrange Christian Page revient avec un deuxième tome de ses Chroniques de l’étrange, où il explore la frontière entre le rationnel et l'inexplicable.
Parmi les récits marquants, il relate l'histoire troublante de la disparition du petit Maurice Viens, en 1984, dont le corps a été localisé grâce aux indications précises d'un médium de Saint-Jérôme alors que les recherches piétinaient.
Écoutez l'auteur des Chroniques de l’étrange, tome 2 et animateur du balado L’univers étrange de Christian Page discuter, vendredi matin, de ses récits fascinants à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés
- L'OVNI de la Place Bonaventure: une explication scientifique liée à des cristaux de glace expliquerait l'apparition lumineuse de 1990;
- Le canular de Laval: un farceur a admis, 40 ans plus tard, avoir fabriqué de fausses traces de créature diabolique dans les années 70;
- Évolution de la pensée critique: pourquoi 90% à 95% des phénomènes paranormaux finissent par trouver une explication rationnelle avec le temps.