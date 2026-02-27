Le chroniqueur de l’étrange Christian Page revient avec un deuxième tome de ses Chroniques de l’étrange, où il explore la frontière entre le rationnel et l'inexplicable.

Parmi les récits marquants, il relate l'histoire troublante de la disparition du petit Maurice Viens, en 1984, dont le corps a été localisé grâce aux indications précises d'un médium de Saint-Jérôme alors que les recherches piétinaient.

Écoutez l'auteur des Chroniques de l’étrange, tome 2 et animateur du balado L’univers étrange de Christian Page discuter, vendredi matin, de ses récits fascinants à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés