Politique provinciale
Un important fossé de popularité

Course à la CAQ: Christine Fréchette moins impopulaire que Bernard Drainville

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 février 2026 07:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Course à la CAQ: Christine Fréchette moins impopulaire que Bernard Drainville
La chronique politique de Louis Lacroix / Cogeco Média

Le duel pour la succession de François Legault s'intensifie, alors qu'un nouveau sondage révèle un important fossé de popularité entre les deux favoris, Christine Fréchette et Bernard Drainville.

Malgré que les deux candidats ont de la difficulté à obtenir la faveur populaire, Mme Fréchette s'en tire nettement mieux avec une impression favorable de 26% contre seulement 13% pour M. Drainville.

Cette dynamique est encore plus marquée chez les électeurs caquistes, où Christine Fréchette récolte un score de +27, tandis que Bernard Drainville plonge à -31.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Adoption de la loi 19: le projet de loi modifiant le mode de rémunération des omnipraticiens a été adopté à 72 contre 4, malgré l'absence remarquée de la ministre Sonia Bélanger;
  • Tensions avec les médecins spécialistes: les négociations avec la FMSQ piétinent, le Dr Vincent Oliva accusant le cabinet du premier ministre de se comporter comme un «matamore»;
  • L'ex-ministre Dubé aurait tenté un rapprochement avec le premier ministre François Legault, mais sans succès.

