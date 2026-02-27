Le duel pour la succession de François Legault s'intensifie, alors qu'un nouveau sondage révèle un important fossé de popularité entre les deux favoris, Christine Fréchette et Bernard Drainville.

Malgré que les deux candidats ont de la difficulté à obtenir la faveur populaire, Mme Fréchette s'en tire nettement mieux avec une impression favorable de 26% contre seulement 13% pour M. Drainville.

Cette dynamique est encore plus marquée chez les électeurs caquistes, où Christine Fréchette récolte un score de +27, tandis que Bernard Drainville plonge à -31.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités: