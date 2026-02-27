Lors de son passage au Club économique de Toronto, le chef conservateur Pierre Poilievre a affiché une posture plus critique et affirmée envers les États-Unis, particulièrement à l'égard de Donald Trump.

Pour le chroniqueur politique Dimitri Soudas, ce virage survient alors que Poilievre accuse un recul dans les sondages, ce qui le force à ajuster sa stratégie pour gagner en crédibilité sur la scène internationale et renforcer le levier de négociation du Canada.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La doctrine mise de l'avant par le chef de l'opposition officielle repose sur une souveraineté accrue, définie par une puissance économique, énergétique et technologique.

Bien que ses propos rejoignent ceux de Mark Carney sur certains points, Poilievre s'en distingue par son insistance sur la résilience interne et le commerce interprovincial comme meilleures armes face à Washington.

