L'actualité qui détonne

Les humeurs de Fred: de «Jésus Sauveur» au «Wow Bang»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 février 2026 09:57

Avec

Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Les humeurs de Fred / Cogeco Média

À l'aube de la semaine de relâche, Frédéric Labelle passe en revue les dossiers les plus insolites des derniers jours.

Il revient d'abord sur la prolifération des panneaux «Jésus Sauveur» le long des autoroutes québécoises, un sujet qui a fait réagir de nombreux automobilistes.

La discussion dévie ensuite vers l'expression nostalgique (et douteuse) «Wow Bang», attribuée à Marc Brière, pour décrire les distractions routières d'autrefois.

Il souligne également les propos virulents du maire de Louiseville, Yvon Deshaies, concernant l'identité de genre, avant de conclure sur l'«antinatalisme», cette philosophie où un fils poursuit ses parents pour l'avoir fait naître sans son consentement

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux, Frédéric Labelle, partager ses humeurs, vendredi, à l'émission Lagacé le matin

«Les "Wow Bang", quessé ça ? C’est quand les hommes regardaient les madames, disaient "wow" et "bang", rentraient dans le derrière de l’auto en avant.»

Frédéric Labelle

