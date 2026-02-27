L'empathie en chute libre?

Les propos haineux, rétrogrades et l'intolérance gagnent du terrain, même chez les plus jeunes, dans les écoles québécoises.

Des élèves traitent leurs camarades de classe ou leurs enseignants de «vieille charrue», de «tapette », ou idolâtrent Hitler: Le quotidien La Presse rapporte d'ailleurs des témoignages troublants vendredi matin.

Écoutez Karin Lacroix, enseignante au primaire, et Marie-Ève Carignan, professeure et chercheure à l'Université de Sherbrooke et directrice du pôle médias de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, faire le point vendredi matin avec Patrick Lagacé.