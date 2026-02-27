 Aller au contenu
Politique internationale
Virage stratégique majeur

Autonomie militaire: le Canada veut se distancer de l’industrie américaine

par 98.5

0:00
13:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 février 2026 08:43

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
Autonomie militaire: le Canada veut se distancer de l’industrie américaine
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Le gouvernement fédéral souhaite opérer un virage majeur dans sa stratégie de défense en réduisant sa dépendance historique envers les États-Unis.

Actuellement, environ 75% des approvisionnements militaires canadiens proviennent de l’industrie américaine, une proportion que le projet de Mark Carney vise à renverser pour que plus de 70% de ces investissements profitent plutôt à des entreprises d'ici.

Écoutez le chroniqueur Jean-François Lépine aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que cette volonté de développer une industrie de défense nationale forte s’est manifestée cette semaine à Montréal, notamment par les interventions de Stephen Fuhr, responsable des approvisionnements à la Défense, et d’Éric Martel, président de Bombardier.

Autres sujets traités:

  • Embargo sur Cuba: les pays de la Communauté des Caraïbes demandent aux États-Unis de lever l'embargo pétrolier qui asphyxie l'île;
  • Négociations avec l'Iran: des progrès sont notés dans les discussions sur le programme nucléaire iranien;
  • Achat de sous-marins: Ottawa s'apprête à lancer des appels d'offres pour de nouveaux sous-marins.

