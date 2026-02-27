Virage stratégique majeur

Le gouvernement fédéral souhaite opérer un virage majeur dans sa stratégie de défense en réduisant sa dépendance historique envers les États-Unis.

Actuellement, environ 75% des approvisionnements militaires canadiens proviennent de l’industrie américaine, une proportion que le projet de Mark Carney vise à renverser pour que plus de 70% de ces investissements profitent plutôt à des entreprises d'ici.

Écoutez le chroniqueur Jean-François Lépine aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que cette volonté de développer une industrie de défense nationale forte s’est manifestée cette semaine à Montréal, notamment par les interventions de Stephen Fuhr, responsable des approvisionnements à la Défense, et d’Éric Martel, président de Bombardier.

