Fréchette de passage à Tout le monde en parle

Christine Fréchette était de passage à Tout le monde en parle dimanche, dans le cadre de la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ).
Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau en discuter, lundi, au micro de Philippe Cantin, lundi.
«C'est rare les politiciens et politiciennes qui disent qu'ils vont prendre le temps de réfléchir, parce qu'ils ont toujours le micro sous le nez, puis ça prend une réaction dans la seconde qui suit. Donc, je trouve ça rafraîchissant. Elle projette l'image d'une femme sage qui ne fait pas de déclarations à l'emporte-pièce et qui dit: vous pouvez me faire confiance, les décisions que je prends seront mûries.»