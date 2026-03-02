 Aller au contenu
Politique provinciale
Fréchette de passage à Tout le monde en parle

«Elle projette une femme sage qui ne fait pas de déclarations à l'emporte-pièce»

par 98.5

0:00
8:55

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 mars 2026 17:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Elle projette une femme sage qui ne fait pas de déclarations à l'emporte-pièce»
Christine Fréchette, était de passage à Tout le monde en parle dimanche, dans le cadre de la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ). / Graham Hughes / La Presse canadienne

Christine Fréchette était de passage à Tout le monde en parle dimanche, dans le cadre de la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Écoutez la chroniqueuse et animatrice Nathalie Normandeau en discuter, lundi, au micro de Philippe Cantin, lundi.

«C'est rare les politiciens et politiciennes qui disent qu'ils vont prendre le temps de réfléchir, parce qu'ils ont toujours le micro sous le nez, puis ça prend une réaction dans la seconde qui suit. Donc, je trouve ça rafraîchissant. Elle projette l'image d'une femme sage qui ne fait pas de déclarations à l'emporte-pièce et qui dit: vous pouvez me faire confiance, les décisions que je prends seront mûries.»

Nathalie Normandeau

Vous aimerez aussi

Stratégie politique: la CAQ mise sur le «Non» pour freiner le PQ
La commission
Stratégie politique: la CAQ mise sur le «Non» pour freiner le PQ
0:00
12:21
PEQ: vers un compromis pour les travailleurs étrangers déjà établis?
Lagacé le matin
PEQ: vers un compromis pour les travailleurs étrangers déjà établis?
0:00
9:00

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Sur qui devrait se porter l'attention de Kent Hughes?
Rattrapage
Date limite des transactions dans la LNH
Sur qui devrait se porter l'attention de Kent Hughes?
Fin de carrière pour le Tigre: Michel Bergeron prend sa retraite
Rattrapage
Après 52 ans
Fin de carrière pour le Tigre: Michel Bergeron prend sa retraite
«Si jamais on le bloquait, ça pourrait entraîner une hausse du prix du pétrole»
Rattrapage
Tension autour du Détroit d'Ormuz
«Si jamais on le bloquait, ça pourrait entraîner une hausse du prix du pétrole»
Accord avec l’Inde sur l’uranium: «Il y a un message à Washington dans tout ça»
Rattrapage
Nouveaux partenariats commerciaux
Accord avec l’Inde sur l’uranium: «Il y a un message à Washington dans tout ça»
Intervention en Iran: quel est le réel but des États-Unis?
Rattrapage
Opération majeure au Moyen-Orient
Intervention en Iran: quel est le réel but des États-Unis?
Iran: «La mort du Guide suprême ne signifie pas la fin de l'idéologie»
Rattrapage
Succession de l’ayatollah
Iran: «La mort du Guide suprême ne signifie pas la fin de l'idéologie»
Normand D'Amour revient sur le «microcosme» qu'est Big Brother
Rattrapage
Dans les coulisses de la téléréalité
Normand D'Amour revient sur le «microcosme» qu'est Big Brother
«Si Fréchette prend les rênes de la CAQ, elle va devoir vivre avec le passé»
Rattrapage
De passage à Tout de monde en parle
«Si Fréchette prend les rênes de la CAQ, elle va devoir vivre avec le passé»
«Les Canadiens sont en train de faire leur place en séries éliminatoires»
Rattrapage
Dernier droit de la saison
«Les Canadiens sont en train de faire leur place en séries éliminatoires»
«Je n'ai pas dans le réservoir ce qu'il faut pour me relancer» -Vincent Marissal
Rattrapage
La politique, «c'est rough», selon le député
«Je n'ai pas dans le réservoir ce qu'il faut pour me relancer» -Vincent Marissal
À quoi peut-on s'attendre pour la cérémonie des Oscars 2026?
Rattrapage
Chronique culturelle
À quoi peut-on s'attendre pour la cérémonie des Oscars 2026?
La guerre en Iran entraîne une forte présence policière aux États-Unis
Rattrapage
Risque de riposte terroriste
La guerre en Iran entraîne une forte présence policière aux États-Unis
«Tout le monde est passé au tordeur»: vos réactions à la finale Canada-USA
Rattrapage
Défaite crève-coeur du Canada
«Tout le monde est passé au tordeur»: vos réactions à la finale Canada-USA
Temps des sucres: Quand la haute gastronomie s'invite à la table des classiques
Rattrapage
Des fèves au lard au foie gras
Temps des sucres: Quand la haute gastronomie s'invite à la table des classiques