Politique provinciale
Dilemme entre économie et santé

Fin du changement d'heure: Québec hésite malgré un consensus

le 3 mars 2026 13:26

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Fin du changement d'heure: Québec hésite malgré un consensus
Le débat sur la fin du changement d'heure au Québec met en avant la consultation menée par Simon Jolin-Barrette en mars 2025, où 91 % des 214 000 répondants souhaitent l’abolition du changement d’heure, 72 % préférant l’heure d’été. / NewSaetiew/ Adobe Stock

Le débat sur l'abolition du changement d'heure refait surface au Québec, alimenté par la décision de la Colombie-Britannique d'adopter l'heure d'été de façon permanente.

Bien qu'une consultation publique menée en 2025 révèle que 91 % des Québécois souhaitent cesser cette pratique, dont 72 % en faveur de l'heure d'été, le ministre Simon Jolin-Barrette hésite encore.

Ce blocage résulte d'une opposition entre les recommandations des experts de la santé, qui privilégient l'heure normale, et les intérêts économiques liés à une synchronisation avec les partenaires américains. 

Écoutez le débat à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi à La commission

«L'année prochaine, quand va arriver le changement d'heure, je refuse de parler à la radio [...] On a décidé, il faut changer l'heure, c'est l'heure d'été, tout le monde est d'accord.»

Luc Ferrandez

