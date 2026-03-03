Dilemme entre économie et santé

Le débat sur l'abolition du changement d'heure refait surface au Québec, alimenté par la décision de la Colombie-Britannique d'adopter l'heure d'été de façon permanente.

Bien qu'une consultation publique menée en 2025 révèle que 91 % des Québécois souhaitent cesser cette pratique, dont 72 % en faveur de l'heure d'été, le ministre Simon Jolin-Barrette hésite encore.

Ce blocage résulte d'une opposition entre les recommandations des experts de la santé, qui privilégient l'heure normale, et les intérêts économiques liés à une synchronisation avec les partenaires américains.

Écoutez le débat à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi à La commission.