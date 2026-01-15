Responsable du déneigement

Que penser de la gestion du nouveau patron du déneigement de Montréal, Luis Miranda?

Le maire d'Anjou, qui disait vouloir revenir aux bonnes pratiques à la mi-décembre, fait l'objet de plusieurs critiques en ce début de mandat.

Certains automobilistes ont été incapables de monter sur le boulevard Robert-Bourassa, au centre-ville, en raison de la chaussée glissante jeudi matin.

Sans parler des trottoirs mal déneigés et des pistes cyclables impraticables.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Any Guillemette faire le point sur la circulation avant le coup de gueule de Luc Ferrandez, jeudi matin.