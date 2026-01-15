Qui est responsable du déneigement?

La première intervention radiophonique entre Patrick Lagacé et Luis Miranda, responsable du déneigement à la Ville de Montréal, a tourné court.

Interrogé sur les difficultés de circulation sur l'artère Robert-Bourassa, M. Miranda a peiné à fournir des détails précis sur l'heure de l'épandage des abrasifs.

Le maire d'Anjou a rappelé que la responsabilité du déneigement relève d'abord des arrondissements et non de son décret personnel.

L'entretien s'est terminé brusquement après un échange musclé, l'animateur déplorant un manque de clarté par rapport à l'administration précédente.

Écoutez le maire de l’arrondissement d’Anjou, Luis Miranda, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.