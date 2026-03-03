Drones contre intercepteurs

Alors que la riposte iranienne ébranle les royaumes pétroliers du Golfe, le lieutenant-colonel à la retraite Rémi Landry analyse l'impasse stratégique actuelle.

Les pays de la région, bien qu’équipés d’intercepteurs coûteux, font face à une guerre d’usure asymétrique menée par des drones iraniens abordables.

Selon l'expert, le manque de consultation américaine auprès de ses alliés a ouvert une véritable «boîte de Pandore», menaçant la sécurité mondiale et l'économie pétrolière.

Entre l'épuisement des stocks de défense et l'escalade des tensions, le conflit semble s'engager dans une phase aux conséquences régionales et civiles imprévisibles.

