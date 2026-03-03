 Aller au contenu
Société
Drones contre intercepteurs

Golfe Persique: la «boîte de Pandore» ouverte par les Américains

par 98.5

0:00
7:33

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 mars 2026 15:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Golfe Persique: la «boîte de Pandore» ouverte par les Américains
Un important incendie et un panache de fumée sont visibles après que, selon les autorités, des débris d'un drone iranien intercepté ont frappé l'installation pétrolière de Fujairah aux Émirats arabes unis, le mardi 3 mars 2026. / (AP Photo/Altaf Qadri)

Alors que la riposte iranienne ébranle les royaumes pétroliers du Golfe, le lieutenant-colonel à la retraite Rémi Landry analyse l'impasse stratégique actuelle.

Les pays de la région, bien qu’équipés d’intercepteurs coûteux, font face à une guerre d’usure asymétrique menée par des drones iraniens abordables.

Selon l'expert, le manque de consultation américaine auprès de ses alliés a ouvert une véritable «boîte de Pandore», menaçant la sécurité mondiale et l'économie pétrolière.

Entre l'épuisement des stocks de défense et l'escalade des tensions, le conflit semble s'engager dans une phase aux conséquences régionales et civiles imprévisibles.

Écoutez Remi Landry, lieutenant-colonel à la retraite et chercheur associé au collège militaire royal de St-Jean, expliquer le tout mardi, au micro de Philippe Cantin. 

«C'est un peu comme si on avait ouvert une boîte de Pandore et puis là, présentement, on semble émerveillé des conséquences qui sont atroces.»

Remi Landry

Vous aimerez aussi

Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?
Le Québec maintenant
Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?
0:00
8:19
Cabane à sucre: «C'est devenu une espèce d'expérience cheap et ça me désole»
La commission
Cabane à sucre: «C'est devenu une espèce d'expérience cheap et ça me désole»
0:00
16:08

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
Rattrapage
Moment choisi pour l'attaque de l'Iran
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Position canadienne sur l'attaque en Iran
«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas
«Le PQ pourrait tomber dans le même piège que la CAQ avec son entêtement»
Rattrapage
29% des Québecois favorables à la souveraineté
«Le PQ pourrait tomber dans le même piège que la CAQ avec son entêtement»
Position éventuelle de Carney sur le confit: «Ça va être très compliqué»
Rattrapage
Attaques israélo-américaines contre l’Iran
Position éventuelle de Carney sur le confit: «Ça va être très compliqué»
Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»
Rattrapage
Spectacle «Toréador»
Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»
Vedettes amaigries: «Ça contribue à l'obsession de la minceur»
Rattrapage
Image corporelle
Vedettes amaigries: «Ça contribue à l'obsession de la minceur»
Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?
Rattrapage
Conciliation proche aidance-travail
Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?
«Les Canadiens ont quand même une tâche intéressante devant eux»
Rattrapage
Match face aux Sharks
«Les Canadiens ont quand même une tâche intéressante devant eux»
«I Can't Wait»: «Je suis persuadée que ça deviendra une chanson estivale»
Rattrapage
Nouvelle chanson de Bob Sinclar
«I Can't Wait»: «Je suis persuadée que ça deviendra une chanson estivale»
Tragédie à Chambly: faut-il rendre le port du casque obligatoire en glissade?
Rattrapage
Accident de glissade causant la mort
Tragédie à Chambly: faut-il rendre le port du casque obligatoire en glissade?
Conflit au Moyen-Orient: «On ne sait pas quelle direction ça va prendre»
Rattrapage
Conférence de presse de Trump sur la situation
Conflit au Moyen-Orient: «On ne sait pas quelle direction ça va prendre»
Sur qui devrait se porter l'attention de Kent Hughes?
Rattrapage
Date limite des transactions dans la LNH
Sur qui devrait se porter l'attention de Kent Hughes?
Fin de carrière pour le Tigre: Michel Bergeron prend sa retraite
Rattrapage
Après 52 ans
Fin de carrière pour le Tigre: Michel Bergeron prend sa retraite
«Si jamais on le bloquait, ça pourrait entraîner une hausse du prix du pétrole»
Rattrapage
Tension autour du Détroit d'Ormuz
«Si jamais on le bloquait, ça pourrait entraîner une hausse du prix du pétrole»