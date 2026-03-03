 Aller au contenu
Société
Conciliation proche aidance-travail

Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?

par 98.5

0:00
8:19

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 mars 2026 16:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?
Philippe Cantin / Cogeco Média

Coincées en "sandwich" entre l’éducation des enfants et le déclin de leurs parents, les femmes dont l'âge se situe entre 45-55 frôlent l’épuisement total.

La méconnaissance des ressources existantes, comme le répit ou le soutien psychosocial, demeure un obstacle majeur à leur bien-être. 

Écoutez Guillaume Joseph, directeur général de l’Appui pour les proches aidants, faire le point sur les ressources disponibles pour cette "génération sandwich", mardi au micro de Philippe Cantin.

Il insiste sur la nécessité d'une solidarité familiale accrue et d'un engagement plus marqué de la part des employeurs pour soutenir ceux qui portent ce double fardeau.

«Ce qui frappe malheureusement trop souvent, c'est que ces personnes-là vont chercher des mesures de soutien ou font appel à de l'aide lorsqu'ils sont déjà rendus dans une situation d'épuisement. C'est ça qui est troublant.»

Guillaume Joseph - directeur général de l’Appui pour les proches aidants

Autres sujets abordés :

  • L'importance du rôle des employeurs dans la conciliation proche aidance-travail;
  • Le sentiment de culpabilité persistant chez les aidants naturels;
  • L'accès simplifié aux services de soutien psychosocial.

