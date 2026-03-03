Conciliation proche aidance-travail

Coincées en "sandwich" entre l’éducation des enfants et le déclin de leurs parents, les femmes dont l'âge se situe entre 45-55 frôlent l’épuisement total.

La méconnaissance des ressources existantes, comme le répit ou le soutien psychosocial, demeure un obstacle majeur à leur bien-être.

Écoutez Guillaume Joseph, directeur général de l’Appui pour les proches aidants, faire le point sur les ressources disponibles pour cette "génération sandwich", mardi au micro de Philippe Cantin.

Il insiste sur la nécessité d'une solidarité familiale accrue et d'un engagement plus marqué de la part des employeurs pour soutenir ceux qui portent ce double fardeau.