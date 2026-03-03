Image corporelle

Plusieurs vedettes, dont Ariana Grande, Demi Moore ou Kelly Osbourne, se sont récemment présentées très amaigries à des évènements médiatisés.
Écoutez la chroniqueuse Katia Gagnon discuter de l'image que peuvent projeter ces femmes aux jeunes filles, mardi, au micro de Philippe Cantin.
«Sans vouloir ne stigmatiser personne, je ne peux m'empêcher de craindre l'effet de ces images, et à quel point ça va influencer de jeunes filles peut être fragiles, qui vont se trouver, en comparaison, un peu enveloppée et qui voudront perdre du poids alors qu'elles sont totalement normales. C'est certain que ces images-là contribuent à l'obsession de la minceur dans laquelle les jeunes baignent.»