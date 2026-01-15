 Aller au contenu
L'écart de richesse du Québec avec l’Ontario

Bilan économique de François Legault: les Québécois sont-ils plus riches?

le 15 janvier 2026

Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Bilan économique de François Legault: les Québécois sont-ils plus riches?
Dans le sillon de l'annonce de la démission de François Legault, Marie-Ève Fournier dresse un bilan de son obsession pour l'enrichissement des Québécois.

Bien que l'écart de richesse avec l'Ontario se soit réduit, elle souligne des mesures concrètes comme la baisse de la taxe scolaire et des impôts, tout en notant l'augmentation du fardeau de la fonction publique.

La discussion porte également sur l'avenir de la CAQ, comparée à une entreprise perdant son fondateur visionnaire. 

«Aujourd'hui notre revenu disponible, c'est l'équivalent de 92 % du revenu des Ontariens. À son arrivée au pouvoir, c'était à peu près 88%.»

Autre sujet abordé: 

  • Le choix de la SAQ de privilégier l'américaine Uber Eats au détriment d'entreprises locales pour son nouveau service de livraison à Montréal. 



