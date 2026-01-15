L'écart de richesse du Québec avec l’Ontario

Dans le sillon de l'annonce de la démission de François Legault, Marie-Ève Fournier dresse un bilan de son obsession pour l'enrichissement des Québécois.

Bien que l'écart de richesse avec l'Ontario se soit réduit, elle souligne des mesures concrètes comme la baisse de la taxe scolaire et des impôts, tout en notant l'augmentation du fardeau de la fonction publique.

La discussion porte également sur l'avenir de la CAQ, comparée à une entreprise perdant son fondateur visionnaire.

