Économie
Ne plus être victime des prix du Web

Tarification dynamique: comment déjouer les algorithmes pour vos voyages

par 98.5

0:00
22:15

Entendu dans

Radio textos

le 3 mars 2026 11:37

Avec

François Charron
François Charron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Tarification dynamique: comment déjouer les algorithmes pour vos voyages
François Charron / Cogeco Média

Marie-Eve Tremblay et son invité François Charron s'attaquent à un sujet qui touche directement votre portefeuille: la tarification dynamique.

Des étiquettes numériques en épicerie aux prix exorbitants des billets d'avion en temps de crise, découvrez comment les algorithmes analysent vos comportements pour ajuster les prix à la hausse.

François Charron livre ses meilleurs conseils technologiques pour rester anonyme lors de vos recherches et éviter de payer «un bras» pour vos prochaines vacances.

Un rendez-vous essentiel pour reprendre le contrôle sur vos achats numériques et devenir un consommateur averti!

Écoutez le chroniqueur à la vie numérique François Charron expliquer le tout, mardi à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.

«On est constamment connecté quand on est branché à internet [...] il faut que tu te déconnectes de tes comptes pour ne pas être reconnu.»

François Charron

Liens bonis: 

Trucs pour éviter tarification dynamique

Trucs pour payer moins cher billet avion

Billets pour la conférence «prévention fraude» de Francois Charron

