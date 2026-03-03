Ne plus être victime des prix du Web

Marie-Eve Tremblay et son invité François Charron s'attaquent à un sujet qui touche directement votre portefeuille: la tarification dynamique.

Des étiquettes numériques en épicerie aux prix exorbitants des billets d'avion en temps de crise, découvrez comment les algorithmes analysent vos comportements pour ajuster les prix à la hausse.

François Charron livre ses meilleurs conseils technologiques pour rester anonyme lors de vos recherches et éviter de payer «un bras» pour vos prochaines vacances.

Un rendez-vous essentiel pour reprendre le contrôle sur vos achats numériques et devenir un consommateur averti!

Écoutez le chroniqueur à la vie numérique François Charron expliquer le tout, mardi à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.