Le bureau du représentant américain au commerce exige de nouvelles concessions du Canada concernant la gestion de l'offre, contredisant les récentes assurances du ministre Dominic LeBlanc.

En réaction, Martin Caron, président de l'Union des productions agricoles du Québec (UPA), souligne l'hypocrisie de Washington qui investit des milliards en subventions directes dans son propre secteur agricole via le Farm Bill.

Il défend le modèle québécois, qui favorise une présence agricole répartie sur tout le territoire, contrairement au modèle américain de méga-entreprises.

Selon lui, la gestion de l'offre n'est pas qu'un système économique, mais une protection essentielle pour la sécurité alimentaire et la stabilité des prix au Québec.

Écoutez Martin Caron, président général de l’Union des producteurs agricoles du Québec, expliquer le tout mardi à La commission.