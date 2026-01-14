 Aller au contenu
40 000 requêtes en 2025

Plaintes liées aux télécommunications: «C’est tout le temps compliqué»

par 98.5

le 14 janvier 2026 07:28

Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Plus de 40 000 plaintes ont été enregistrées auprès des entreprises de téléphonie mobile, de télédistribution et de télévision en 2025. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter.

Les consommateurs sont nombreux à découvrir des frais cachés, à être encore chargés après l’annulation d’un abonnement ou encore à avoir des crédits qui disparaissent de leur facture.

On note aussi une explosion de 1000 % du nombre de plaintes concernant la location de décodeurs de télévision.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier faire le point, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

«On peut comprendre que le service à la clientèle des compagnies s'est détérioré. Donc on n'arrive pas à régler les problèmes [...] On peut aussi penser que le coût de la vie a un impact quand le budget est serré, que chaque dollar compte. On prend l'habitude de regarder ses factures et de se battre pour récupérer l'argent qu'on a perdu.»

Marie-Eve Fournier

Autres sujets abordés:

  • L’agrandissement du Port de Montréal à Contrecœur deviendra-t-il un éléphant blanc?
  • Hydro-Québec commence à vendre de l'électricité à Boston.

