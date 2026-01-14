40 000 requêtes en 2025

Plus de 40 000 plaintes ont été enregistrées auprès des entreprises de téléphonie mobile, de télédistribution et de télévision en 2025. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter.

Les consommateurs sont nombreux à découvrir des frais cachés, à être encore chargés après l’annulation d’un abonnement ou encore à avoir des crédits qui disparaissent de leur facture.

On note aussi une explosion de 1000 % du nombre de plaintes concernant la location de décodeurs de télévision.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier faire le point, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.