Augmentation des prix de 40 000 dollars

Si l’accès à la propriété est déjà très difficile pour les jeunes, acheter un bien immobilier neuf pourrait coûter encore bien plus cher dans les prochaines années.

L’augmentation des salaires dans le domaine de la construction et la hausse des coûts des matériaux vont avoir une certaine répercussion sur les prix de vente.

Les prix pourraient bondir de 40 000 dollars selon les calculs de l’APCHQ.

Écoutez Isabelle Demers, vice-présidente au développement stratégique, aux affaires publiques et à l’innovation à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), faire le point, mardi, avec Catherine Brisson.