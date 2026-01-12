 Aller au contenu
Société
Aucun expert n'a réussi à le décoder

Le mystérieux manuscrit de Voynich «qui résiste à tout»

par 98.5

0:00
17:18

Entendu dans

Radio textos

le 12 janvier 2026 12:06

Avec

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Le mystérieux manuscrit de Voynich «qui résiste à tout»
Christian Page / Cogeco Média

Le chroniqueur Christian Page aborde le mystérieux manuscrit de Voynich, écrite dans une langue totalement inconnue.

Ce livre, retrouvé en 1912 par un antiquaire «résiste à tout», explique Christian Page, qui mentionne que de nombreux experts ainsi que l'intelligence artificielle n'ont jamais pu découvrir ce que contient réellement l'oeuvre.

On sait toutefois grâce aux images également présentes dans le manuscrit que ce dernier comprend quatre volets: Illustrations de plantes, d'étoiles, de femmes enceintes et de graminées.

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, aborder le tout, lundi, à l'émission Radio textos.

«Ce que l'on sait à propos du manuscrit de Voynich, c'est qu'il répond à certaines règles de syntaxe. Par exemple, si on voit tel ou tel symbole avant ce qui nous apparaît comme un mot, bien, ce même mot va se terminer par un autre symbole. Donc, on voit qu'on a appliqué des règles probablement d'orthographe et de syntaxe. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un traité dont l'auteur a voulu dissimuler le contenu pour ne pas être poursuivi ou faire l'objet d'une inquisition? Ou est-ce que c'est un manuscrit qui est entièrement faux?»

Christian Page

Vous aimerez aussi

Des furets pour se débarrasser des rats
La commission
Des furets pour se débarrasser des rats
0:00
11:39
Train de nuit Montréal-Boston: un projet privé qui avance
La commission
Train de nuit Montréal-Boston: un projet privé qui avance
0:00
8:20

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Bricolage interdit en classe: l'Ontario bannit les cartons d'œufs
Rattrapage
Surprotection en garderie?
Bricolage interdit en classe: l'Ontario bannit les cartons d'œufs
Gestion des nids-de-poule: «Arrêtez de dire qu'au Québec on est des idiots»
Rattrapage
Chaussée, réseaux sociaux et bricolage
Gestion des nids-de-poule: «Arrêtez de dire qu'au Québec on est des idiots»
Défi 28 jours: le «Boys club» questionne notre rapport à l'alcool
Rattrapage
Sobriété et vie sociale
Défi 28 jours: le «Boys club» questionne notre rapport à l'alcool
François Tremblay devrait-il être expulsé du caucus de la CAQ?
Rattrapage
Arrêté avec les facultés affaiblies
François Tremblay devrait-il être expulsé du caucus de la CAQ?
Se peser chaque jour, une source d'anxiété?
Rattrapage
Mouvement «Balance ta balance»
Se peser chaque jour, une source d'anxiété?
Stéphane Fallu: de l'ombre de la DPJ à la lumière de la scène
Rattrapage
La grande entrevue du jeudi
Stéphane Fallu: de l'ombre de la DPJ à la lumière de la scène
Fonctionnaires en présentiel trois jours par semaine: est-ce vraiment utile?
Rattrapage
Dès le 26 janvier
Fonctionnaires en présentiel trois jours par semaine: est-ce vraiment utile?
Réagir face au danger: les réflexes à adopter lors d'un carambolage
Rattrapage
Prévenir les accidents en conditions hivernales
Réagir face au danger: les réflexes à adopter lors d'un carambolage
Le stress du renouvellement hypothécaire: une menace pour l’équilibre familial?
Rattrapage
Anxiété, stress et choix contraints
Le stress du renouvellement hypothécaire: une menace pour l’équilibre familial?
La valeur nutritionnelle des produits mieux indiquée à l'épicerie
Rattrapage
Nouvel étiquetage
La valeur nutritionnelle des produits mieux indiquée à l'épicerie
Piliers invisibles du système de santé: le cri du cœur des proches aidants
Rattrapage
Le coût caché de la solidarité familiale
Piliers invisibles du système de santé: le cri du cœur des proches aidants
Interdire la publicité contre la malbouffe pour diminuer l’obésité
Rattrapage
Nouvelle mesure au Royaume-Uni
Interdire la publicité contre la malbouffe pour diminuer l’obésité
Comment réduire sa consommation de sucre au quotidien?
Rattrapage
Livre «Stop au sucre»
Comment réduire sa consommation de sucre au quotidien?
Drogues en vente sur Facebook: les failles béantes de la modération numérique
Rattrapage
Une problématique alarmante
Drogues en vente sur Facebook: les failles béantes de la modération numérique