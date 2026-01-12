Aucun expert n'a réussi à le décoder

Le chroniqueur Christian Page aborde le mystérieux manuscrit de Voynich, écrite dans une langue totalement inconnue.

Ce livre, retrouvé en 1912 par un antiquaire «résiste à tout», explique Christian Page, qui mentionne que de nombreux experts ainsi que l'intelligence artificielle n'ont jamais pu découvrir ce que contient réellement l'oeuvre.

On sait toutefois grâce aux images également présentes dans le manuscrit que ce dernier comprend quatre volets: Illustrations de plantes, d'étoiles, de femmes enceintes et de graminées.

