Chute de glace à Portneuf

Au Parc national régional de Portneuf, de nombreux curieux bravent les interdits et franchissent les cordons de sécurité pour photographier une impressionnante chute de glace.

C'est l'attrait d'une photo virale sur les réseaux sociaux qui entraîne des individus à négliger la prudence, alors que les services d'urgence préviennent qu'un sauvetage dans cette zone serait extrêmement complexe, voire impossible, en cas d'accident.

Écoutez l'animateur du FM93 Jérôme Landry déplorer les risques que prennent certaines personnes pour une photo, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

La mise en scène de soi au détriment de la sécurité, déjà observée à l'international, frappe maintenant de plein fouet les sites naturels du Québec, comme le Rocher Percé en Gaspésie.