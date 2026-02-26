 Aller au contenu
Société
Chute de glace à Portneuf

Prendre un selfie au détriment de la sécurité

par 98.5

0:00
10:49

Entendu dans

Radio textos

le 26 février 2026 11:06

Avec

Jérôme Landry
Jérôme Landry
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Prendre un selfie au détriment de la sécurité
Au Parc national régional de Portneuf, des touristes bravent les cordons de sécurité pour prendre des photos d’une chute de glace, malgré les avertissements du directeur général du parc régional et de la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade. / Volodymyr/ Adobe Stock

Au Parc national régional de Portneuf, de nombreux curieux bravent les interdits et franchissent les cordons de sécurité pour photographier une impressionnante chute de glace.

C'est l'attrait d'une photo virale sur les réseaux sociaux qui entraîne des individus à négliger la prudence, alors que les services d'urgence préviennent qu'un sauvetage dans cette zone serait extrêmement complexe, voire impossible, en cas d'accident.

Écoutez l'animateur du FM93 Jérôme Landry déplorer les risques que prennent certaines personnes pour une photo, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

La mise en scène de soi au détriment de la sécurité, déjà observée à l'international, frappe maintenant de plein fouet les sites naturels du Québec, comme le Rocher Percé en Gaspésie.

«C'est comme si, si c'est pas sur Instagram ou sur Facebook ou sur TikTok, c'est comme si tu ne l'avais pas vécu. Au lieu de juste apprécier dans un contexte sécuritaire une chute, t'es prêt à prendre des risques pour être certain que t'as ta photo avec la fameuse chute de glace que tout le monde trouve donc bien hot et donc bien cool un peu partout. [...] Jusqu'où tu vas pour te mettre en scène et montrer à la planète entière ou à tes 23 amis que toi t'étais là?»

Jérome Landry

Vous aimerez aussi

Foresterie: Luc Ferrandez préfère le modèle fédéral au provincial
Lagacé le matin
Foresterie: Luc Ferrandez préfère le modèle fédéral au provincial
0:00
4:16
Santé: sommes-nous rendus à économiser pour nos chirurgies?
Radio textos
Santé: sommes-nous rendus à économiser pour nos chirurgies?
0:00
23:30

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Revenir de guerre: la reporter Michèle Ouimet raconte ses blessures
Rattrapage
Long entretien avec la correspondante
Revenir de guerre: la reporter Michèle Ouimet raconte ses blessures
Santé: sommes-nous rendus à économiser pour nos chirurgies?
Rattrapage
Attendre 2 ans ou payer 22 000$
Santé: sommes-nous rendus à économiser pour nos chirurgies?
460$ pour avoir dépassé la limite de bacs jetés: une mesure trop sévère?
Rattrapage
Gestion des déchets
460$ pour avoir dépassé la limite de bacs jetés: une mesure trop sévère?
La marque controversée Shein de retour au Québec
Rattrapage
Ultra "fast fashion"
La marque controversée Shein de retour au Québec
L’intelligence artificielle affecte-t-elle les performances cérébrales?
Rattrapage
Santé cognitive
L’intelligence artificielle affecte-t-elle les performances cérébrales?
Nouveau sondage: l'intérêt pour le Parti Québécois est-il en baisse?
Rattrapage
Perte de quatre points dans les intentions de vote
Nouveau sondage: l'intérêt pour le Parti Québécois est-il en baisse?
François Charron dévoile les pièges des étiquettes numériques en magasin
Rattrapage
Tarification dynamique
François Charron dévoile les pièges des étiquettes numériques en magasin
Jeux de Milan: «Le sport, ça devient tellement dispendieux!» -Jean-Luc Brassard
Rattrapage
Baisse des performances canadiennes
Jeux de Milan: «Le sport, ça devient tellement dispendieux!» -Jean-Luc Brassard
Choc post-traumatique: témoignage bouleversant d’un ex-paramédic
Rattrapage
Santé mentale
Choc post-traumatique: témoignage bouleversant d’un ex-paramédic
Destinations soleil limitées: faut-il s'abstenir de voyager aux États-Unis?
Rattrapage
Boycottage américain
Destinations soleil limitées: faut-il s'abstenir de voyager aux États-Unis?
Trump veut rendre publics des documents sur les extraterrestres
Rattrapage
Dossiers secrets sur les ovnis
Trump veut rendre publics des documents sur les extraterrestres
Tensions à Puerto Vallarta: partir ou ne pas partir?
Rattrapage
Dilemme pour les voyageurs
Tensions à Puerto Vallarta: partir ou ne pas partir?
«Jésus Sauveur»: des panneaux publicitaires font réagir au Québec
Rattrapage
Religion et espace public
«Jésus Sauveur»: des panneaux publicitaires font réagir au Québec
Religion: «On ne peut pas interdire à quelqu'un d'afficher ses convictions»
Rattrapage
Publicité de l'Église du paradis
Religion: «On ne peut pas interdire à quelqu'un d'afficher ses convictions»