Chute de glace à Portneuf

Au Parc national régional de Portneuf, de nombreux curieux bravent les interdits et franchissent les cordons de sécurité pour photographier une impressionnante chute de glace.
C'est l'attrait d'une photo virale sur les réseaux sociaux qui entraîne des individus à négliger la prudence, alors que les services d'urgence préviennent qu'un sauvetage dans cette zone serait extrêmement complexe, voire impossible, en cas d'accident.
Écoutez l'animateur du FM93 Jérôme Landry déplorer les risques que prennent certaines personnes pour une photo, jeudi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.
La mise en scène de soi au détriment de la sécurité, déjà observée à l'international, frappe maintenant de plein fouet les sites naturels du Québec, comme le Rocher Percé en Gaspésie.
«C'est comme si, si c'est pas sur Instagram ou sur Facebook ou sur TikTok, c'est comme si tu ne l'avais pas vécu. Au lieu de juste apprécier dans un contexte sécuritaire une chute, t'es prêt à prendre des risques pour être certain que t'as ta photo avec la fameuse chute de glace que tout le monde trouve donc bien hot et donc bien cool un peu partout. [...] Jusqu'où tu vas pour te mettre en scène et montrer à la planète entière ou à tes 23 amis que toi t'étais là?»