Société
Long entretien avec la correspondante

Revenir de guerre: la reporter Michèle Ouimet raconte ses blessures

Radio textos

le 26 février 2026 12:13

Marie-Eve Tremblay
La journaliste Michèle Ouimet revient sur sa longue carrière et ses reportages en zones de guerre qui ont eu raison de son corps.

Elle qui a couvert les conflits en Afghanistan, en Syrie et au Rwanda, pour ne nommer que ceux-ci, évoque les multiples images troublantes qui l'ont choqué.

Écoutez le long entretien de Marie-Eve Tremblay avec la reporter de guerre Michèle Ouimet, jeudi matin, à Radio textos.

Au-delà de l'adrénaline des zones de conflit, elle se livre avec vulnérabilité sur les blessures invisibles du métier et le combat personnel qu'elle a mené aux côtés de son conjoint, André, atteint de maladies dégénératives.

«On se sent vivant sur le terrain [...] mais quand tu reviens, tu décompresses, et là, les images viennent te hanter.»

Michèle Ouimet, reporter de guerre

