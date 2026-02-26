Attendre 2 ans ou payer 22 000$

Devant des délais d'attente qui s'étirent sur des années au public, de plus en plus de Québécois pigent dans leurs économies de retraite pour se faire opérer au privé.

Entre une chirurgie de la hanche à 22 000 $ et des mois de souffrance sous morphine, le choix devient déchirant.

Dr Benoît Heppell, médecin de famille, ne mâche pas ses mots: il est « écœuré » de voir ses patients s'endetter pour des soins essentiels.

Faut-il compenser ceux qui se tournent vers le privé?

