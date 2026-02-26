 Aller au contenu
Attendre 2 ans ou payer 22 000$

Santé: sommes-nous rendus à économiser pour nos chirurgies?

Santé: sommes-nous rendus à économiser pour nos chirurgies?
Les longs délais d’attente pour des chirurgies poussent des patients à payer des montants élevés pour des soins privés au Québec ou à l’étranger. / alfa27/ Adobe Stock

Devant des délais d'attente qui s'étirent sur des années au public, de plus en plus de Québécois pigent dans leurs économies de retraite pour se faire opérer au privé.

Entre une chirurgie de la hanche à 22 000 $ et des mois de souffrance sous morphine, le choix devient déchirant.

Dr Benoît Heppell, médecin de famille, ne mâche pas ses mots: il est « écœuré » de voir ses patients s'endetter pour des soins essentiels.

Faut-il compenser ceux qui se tournent vers le privé? 

Écoutez Dr Benoit Heppell, médecin de famille, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, jeudi à Radio textos

«Le gouvernement pourrait dire: "Ça nous aurait coûté 3 000 $ si on vous avait opéré au public, on va au moins vous donner ce montant-là". [...] Là, on paye le membership, mais quand c'est le temps d'avoir le service, ils gardent le cash.»

Dr Benoit Heppell

