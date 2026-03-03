Sondage sur les médicaments à base de GLP-1

L’utilisation des médicaments Ozempic ou le Wegovy connaît une ascension fulgurante au pays.

Selon un nouveau sondage Léger, près de 60% des utilisateurs visent la perte de poids, une tendance particulièrement marquée chez les femmes (71%), alors que les hommes priorisent davantage la santé cardiaque (41%).

Écoutez Sébastien Dallaire, vice-président exécutif chez Léger, donner tous les détails, mardi matin à Radio Textos avec Marie-Eve Tremblay.

Le sondage souligne aussi un impact direct sur les dépenses en alcool et en nourriture, forçant un renouvellement complet de la garde-robe pour plusieurs.