Sondage sur les médicaments à base de GLP-1

L’utilisation des médicaments Ozempic ou le Wegovy connaît une ascension fulgurante au pays.
Selon un nouveau sondage Léger, près de 60% des utilisateurs visent la perte de poids, une tendance particulièrement marquée chez les femmes (71%), alors que les hommes priorisent davantage la santé cardiaque (41%).
Le sondage souligne aussi un impact direct sur les dépenses en alcool et en nourriture, forçant un renouvellement complet de la garde-robe pour plusieurs.
« C'est sûr que si on prend un médicament qui fait qu'on perd 20, 30, 40, 50 livres [...] ça change notre garde-robe »
