Société
Sondage sur les médicaments à base de GLP-1

Les nouveaux traitements de perte de poids, qu'est-ce que ça change dans la vie?

par 98.5

0:00
8:18

Entendu dans

Radio textos

le 3 mars 2026 10:59

Avec

Marie-Eve Tremblay
Les nouveaux traitements de perte de poids, qu'est-ce que ça change dans la vie?
Selon une nouvelle étude de Léger, on apprend notamment que la prise du médicament à base de GPL-1 a une forte influence sur les habitudes de vie de ceux et celles qui en prennent. / Lana Pietukhova/ Adobe Stock

L’utilisation des médicaments Ozempic ou le Wegovy connaît une ascension fulgurante au pays. 

Selon un nouveau sondage Léger, près de 60% des utilisateurs visent la perte de poids, une tendance particulièrement marquée chez les femmes (71%), alors que les hommes priorisent davantage la santé cardiaque (41%).

Écoutez Sébastien Dallaire, vice-président exécutif chez Léger, donner tous les détails, mardi matin à Radio Textos avec Marie-Eve Tremblay.

Le sondage souligne aussi un impact direct sur les dépenses en alcool et en nourriture, forçant un renouvellement complet de la garde-robe pour plusieurs. 

« C'est sûr que si on prend un médicament qui fait qu'on perd 20, 30, 40, 50 livres [...] ça change notre garde-robe » 

Sébastien Dallaire, vice-président exécutif chez Léger

Autres sujets abordés: 

  • Le facteur financier: l'influence du revenu et des assurances sur l'accessibilité des traitements GLP-1 chez nos voisins du Sud.
  • La disparité entre le Canada et les États-Unis, selon le revenu et la couverture d'assurance. 

