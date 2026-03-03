Chat errant et conflit de voisins

Un chat se trouve au cœur d'un litige coûteux à Saint-André-Avellin.

Un conflit de voisinage en Outaouais a pris une tournure judiciaire inusitée après qu'un résident, excédé par les visites répétées du chat de son voisin sur son terrain, a décidé de capturer l'animal pour le déplacer loin de là...

Cette initiative s'est soldée par une condamnation aux petites créances: le propriétaire du chat égaré recevra 3500$ tandis que le voisin importuné obtiendra 1800$ pour les dommages subis par le félin.

Écoutez le chroniqueur et ex-maire de Huntingdon Stéphane Gendron faire le point sur ce jugement, mardi à Radio Textos avec Marie-Ève Tremblay.

La discussion soulève l'épineuse question de la cohabitation entre voisins et la gestion des animaux domestiques.