Justice et faits divers
Chat errant et conflit de voisins

«C'est un acte criminel, une leçon qui coûte cher pour une histoire de chat»

par 98.5

0:00
17:21

Entendu dans

Radio textos

le 3 mars 2026 12:06

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
«C'est un acte criminel, une leçon qui coûte cher pour une histoire de chat»
Stéphane Gendron / Cogeco Média

Un chat se trouve au cœur d'un litige coûteux à Saint-André-Avellin.

Un conflit de voisinage en Outaouais a pris une tournure judiciaire inusitée après qu'un résident, excédé par les visites répétées du chat de son voisin sur son terrain, a décidé de capturer l'animal pour le déplacer loin de là... 

Cette initiative s'est soldée par une condamnation aux petites créances: le propriétaire du chat égaré recevra 3500$ tandis que le voisin importuné obtiendra 1800$ pour les dommages subis par le félin.

Écoutez le chroniqueur et ex-maire de Huntingdon Stéphane Gendron faire le point sur ce jugement, mardi à Radio Textos avec Marie-Ève Tremblay.

La discussion soulève l'épineuse question de la cohabitation entre voisins et la gestion des animaux domestiques.

«C'est un acte criminel en soi [...] c’est une leçon qui coûte cher pour une histoire de chat.» 

Stéphane Gendron

Autres sujets abordés :

  • L'inefficacité de certains règlements municipaux à Longueuil et Gatineau;
  • Le rôle limité de la SPCA dans la gestion des chats errants;
  • Les lois sur la solitude animale en Suède citées en exemple;
  • Les dérives extrêmes comme l'empoisonnement d'animaux en milieu urbain.

