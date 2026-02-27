Le sentiment de regret après une rupture ou un divorce, particulièrement chez les quarantenaires ayant vécu de longues relations, est au cœur d'une série de témoignages marquants publiés par Le Figaro.

Écoutez la psychothérapeute et sexologue, Sylvie Lavallée, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle explique que ce regret surgit souvent après un long processus de détachement, une fois que la solitude s'installe ou que de nouvelles rencontres déçoivent.

La spécialiste souligne que l'influence sociale actuelle, qui valorise l'autonomie et le renouveau à tout prix, peut pousser certaines personnes à rompre prématurément.

Le défi, selon elle, reste de réussir à être «autonome à deux», en préservant son identité tout en cultivant la complicité du couple pour éviter de sombrer dans les remords des années plus tard.