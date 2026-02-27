 Aller au contenu
Société
Une série de témoignages marquants

Regretter sa séparation: un sentiment plus fréquent qu'on ne le pense

par 98.5

0:00
33:21

Entendu dans

Radio textos

le 27 février 2026 10:25

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Regretter sa séparation: un sentiment plus fréquent qu'on ne le pense
Sexe et société / Cogeco Média

Le sentiment de regret après une rupture ou un divorce, particulièrement chez les quarantenaires ayant vécu de longues relations, est au cœur d'une série de témoignages marquants publiés par Le Figaro.

Écoutez la psychothérapeute et sexologue, Sylvie Lavallée, aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Elle explique que ce regret surgit souvent après un long processus de détachement, une fois que la solitude s'installe ou que de nouvelles rencontres déçoivent.

La spécialiste souligne que l'influence sociale actuelle, qui valorise l'autonomie et le renouveau à tout prix, peut pousser certaines personnes à rompre prématurément.

Le défi, selon elle, reste de réussir à être «autonome à deux», en préservant son identité tout en cultivant la complicité du couple pour éviter de sombrer dans les remords des années plus tard.

