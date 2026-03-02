Les complotistes se sont emparés du sujet

Saviez-vous que la NASA a déjà effacé les images de la mission Apollo 11, à la suite de l'atterrissage de Neil Armstrong sur la Lune?

L'expert du paranormal, Christian Page, explique que l'événement s'est révélé comme une simple erreur quelque temps après l'événement du 21 juillet 1969.

Il souligne que la NASA possédait les mêmes vidéos que toutes les chaînes de télévision nationales qui transmettaient le tout en direct, avec le même signal vidéo.

Cette histoire a notamment été un élément déclencheur pour les théories du complot, mentionne-t-il.

