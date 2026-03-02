 Aller au contenu
Société
Les complotistes se sont emparés du sujet

La mission Apollo 11 et les images disparues des premiers pas sur la Lune

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 2 mars 2026 12:07

Avec

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
La mission Apollo 11 et les images disparues des premiers pas sur la Lune
Christian Page / Cogeco Média

Saviez-vous que la NASA a déjà effacé les images de la mission Apollo 11, à la suite de l'atterrissage de Neil Armstrong sur la Lune?

L'expert du paranormal, Christian Page, explique que l'événement s'est révélé comme une simple erreur quelque temps après l'événement du 21 juillet 1969.

Il souligne que la NASA possédait les mêmes vidéos que toutes les chaînes de télévision nationales qui transmettaient le tout en direct, avec le même signal vidéo.

Cette histoire a notamment été un élément déclencheur pour les théories du complot, mentionne-t-il.

Écoutez le chroniqueur du paranormal, Christian Page, en dire plus sur le phénomène, lundi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay, Radio textos.

