Après la Colombie-Britannique

Alors que la Colombie-Britannique a décidé d'adopter l'heure d'été à l'année longue, le débat fait rage au Québec également.

Tandis que l'animateur Jérôme Landry opterait pour l'heure d'été pour des raisons avant tout économiques, l'animatrice Marie-Eve Tremblay, elle, envisagerait de garder l'heure d'hiver pour des raisons de santé.

Lors de l'ouverture des lignes, un auditeur propose même de «couper la poire en deux» en proposant d'adopter une heure qui se situe entre celle d'été et celle d'hiver.

Écoutez le chroniqueur et animateur Jérôme Landry au micro de Marie-Eve Tremblay faire le tour du sujet, mardi, à l'émission Radio textos.