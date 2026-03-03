Après la Colombie-Britannique

 Aller au contenu
Politique provinciale
Devrait-on adopter l'heure d'été ou l'heure d'hiver?

par 98.5

Radio textos

le 3 mars 2026 10:50

Jérôme Landry
Marie-Eve Tremblay
Devrait-on adopter l'heure d'été ou l'heure d'hiver?
Jérôme Landry / Cogeco Média

Alors que la Colombie-Britannique a décidé d'adopter l'heure d'été à l'année longue, le débat fait rage au Québec également.

Tandis que l'animateur Jérôme Landry opterait pour l'heure d'été pour des raisons avant tout économiques, l'animatrice Marie-Eve Tremblay, elle, envisagerait de garder l'heure d'hiver pour des raisons de santé.

Lors de l'ouverture des lignes, un auditeur propose même de «couper la poire en deux» en proposant d'adopter une heure qui se situe entre celle d'été et celle d'hiver.

Écoutez le chroniqueur et animateur Jérôme Landry au micro de Marie-Eve Tremblay faire le tour du sujet, mardi, à l'émission Radio textos.

Autre sujet abordé

  • Un enfant de 6 ans a perdu la vie à Chambly en glissant d'un banc de neige.

