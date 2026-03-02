Personnes vulnérables

L’intelligence artificielle a déjà beaucoup d’impact dans nos vies, mais elle occupe une place encore plus importante pour certains.

Des personnes tombent littéralement en amour avec des robots conversationnels.

Quels sont les dangers cognitifs?

Écoutez Martin Carli, vulgarisateur scientifique et coanimateur de l’émission Génial!, au micro de Marie-Eve Tremblay.