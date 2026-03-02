 Aller au contenu
Techno
Personnes vulnérables

Les dangers cognitifs de tomber en amour avec une intelligence artificielle

par 98.5

0:00
14:35

Entendu dans

Radio textos

le 2 mars 2026 11:21

Avec

Martin Carli
Martin Carli
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Les dangers cognitifs de tomber en amour avec une intelligence artificielle
Martin Carli / Cogeco Média

L’intelligence artificielle a déjà beaucoup d’impact dans nos vies, mais elle occupe une place encore plus importante pour certains. 

Des personnes tombent littéralement en amour avec des robots conversationnels. 

Quels sont les dangers cognitifs?

Écoutez Martin Carli, vulgarisateur scientifique et coanimateur de l’émission Génial!, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«L’intelligence artificielle va te dire ce que tu veux entendre et non pas ce que tu as besoin d’entendre. Et ça, c’est un énorme problème. [...] Pour les gens qui sont vulnérables, on peut arriver à des dérives qui sont très importantes.»

Martin Carli

Vous aimerez aussi

Éviter un nouveau SAAQclic: l’intelligence artificielle au service de l’État?
La commission
Éviter un nouveau SAAQclic: l’intelligence artificielle au service de l’État?
0:00
11:03
Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles
Radio textos
Cybersécurité: comment protéger nos ados des menaces invisibles
0:00
5:46

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
La mission Apollo 11 et les images disparues des premiers pas sur la Lune
Rattrapage
Les complotistes se sont emparés du sujet
La mission Apollo 11 et les images disparues des premiers pas sur la Lune
Relâche: et si le secret d'une semaine réussie était... l'ennui ?
Rattrapage
Pour en finir avec la surstimulation
Relâche: et si le secret d'une semaine réussie était... l'ennui ?
Guerre en Iran: «Je ne serais jamais allé là si je n'avais pas d'affaire là»
Rattrapage
85 000 Canadiens pris au Moyen-Orient
Guerre en Iran: «Je ne serais jamais allé là si je n'avais pas d'affaire là»
Regretter sa séparation: un sentiment plus fréquent qu'on ne le pense
Rattrapage
Une série de témoignages marquants
Regretter sa séparation: un sentiment plus fréquent qu'on ne le pense
Vieillir: entre la sagesse d'un méga Pokémon et l'angoisse du «déclin»...
Rattrapage
Radio textos
Vieillir: entre la sagesse d'un méga Pokémon et l'angoisse du «déclin»...
Un mois en RPA: déconstruire nos préjugés sur la vieillesse
Rattrapage
Devrait-on être plus connectés avec nos aînés?
Un mois en RPA: déconstruire nos préjugés sur la vieillesse
Regretter sa séparation: un sentiment plus fréquent qu'on ne le pense
Rattrapage
Une série de témoignages marquants
Regretter sa séparation: un sentiment plus fréquent qu'on ne le pense
Revenir de guerre: la reporter Michèle Ouimet raconte ses blessures
Rattrapage
Long entretien avec la correspondante
Revenir de guerre: la reporter Michèle Ouimet raconte ses blessures
Prendre un selfie au détriment de la sécurité
Rattrapage
Chute de glace à Portneuf
Prendre un selfie au détriment de la sécurité
Santé: sommes-nous rendus à économiser pour nos chirurgies?
Rattrapage
Attendre 2 ans ou payer 22 000$
Santé: sommes-nous rendus à économiser pour nos chirurgies?
460$ pour avoir dépassé la limite de bacs jetés: une mesure trop sévère?
Rattrapage
Gestion des déchets
460$ pour avoir dépassé la limite de bacs jetés: une mesure trop sévère?
La marque controversée Shein de retour au Québec
Rattrapage
Ultra "fast fashion"
La marque controversée Shein de retour au Québec
L’intelligence artificielle affecte-t-elle les performances cérébrales?
Rattrapage
Santé cognitive
L’intelligence artificielle affecte-t-elle les performances cérébrales?
Nouveau sondage: l'intérêt pour le Parti Québécois est-il en baisse?
Rattrapage
Perte de quatre points dans les intentions de vote
Nouveau sondage: l'intérêt pour le Parti Québécois est-il en baisse?