Personnes vulnérables

L’intelligence artificielle a déjà beaucoup d’impact dans nos vies, mais elle occupe une place encore plus importante pour certains.
Des personnes tombent littéralement en amour avec des robots conversationnels.
Quels sont les dangers cognitifs?
Écoutez Martin Carli, vulgarisateur scientifique et coanimateur de l’émission Génial!, au micro de Marie-Eve Tremblay.
«L’intelligence artificielle va te dire ce que tu veux entendre et non pas ce que tu as besoin d’entendre. Et ça, c’est un énorme problème. [...] Pour les gens qui sont vulnérables, on peut arriver à des dérives qui sont très importantes.»